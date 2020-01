Bullrich pide un "Estado policial" tras derogación del protocolo de uso de armas de PSA

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió hoy un "Estado policial" que proteja a "los policías de los delincuentes", al criticar la decisión del gobierno nacional de dejar sin efecto la resolución que obligaba a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a portar el arma reglamentaria durante las 24 horas.



"El Estado Policial protege a los policías de delincuentes y narcotraficantes", escribió la ex funcionaria y titular del PRO en su cuenta de Twitter.



Bullrich graficó que los delincuentes cuando están cometiendo un ilícito y descubren que hay policías en la escena "los matan con alevosía por el sólo hecho de serlo".



"Derogarlo (el protocolo) es dejarlos sin defensa, es ventaja para el delito", consideró la referente macrista.



El Ministerio de Seguridad dispuso ayer dejar sin efecto una resolución impulsada en marzo de 2019 que obligaba a los efectivos de la PSA a portar el arma reglamentaria durante las 24 horas.



La nueva normativa fue adoptada por el jefe de la PSA, José Glinski, quien aseguró a Télam que "la medida tiene como objetivo proteger la vida de los policías y de sus familias" y "reestablecer las funciones que le dieron origen y especificidad a la fuerza".



Desde su creación, la PSA era la única fuerza de seguridad federal cuyos efectivos no tenían la obligatoriedad de portar armas fuera de servicio, a diferencia de los miembros de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.