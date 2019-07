Bullrich sobre el Servicio Cívico: "Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores que estará bajo la órbita de Gendarmería Nacional y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años.

"Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan a los que la Educación no les está dando respuestas o directamente los chicos no pueden generarse una responsabilidad como para ir a la escuela. El Servicio Cívico viene a trabajar sobre ese vacío, ese faltante, como para que puedan reencontrarse en la escuela o con cursos de capacitación que los vamos a hacer con el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica", precisó Bullrich.