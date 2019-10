Burdisso dijo que Alfaro está entero y que no es momento de hablar de la continuidad de Tevez

El director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, habló en conferencia de prensa de la situación del entrenador Gustavo Alfaro, quien después de la eliminación ante River por la Copa Libertadores mencionó que en diciembre se iba del club.



"Tengo un diálogo constante con Alfaro. Lo que él dijo y lo que se habló, es normal. Está entero y lo veo con ganas de afrontar este desafío hasta el final, hasta diciembre, para luego hacer cuentas", dijo.



"Ahora es un momento importante. Desgastado, lo ven ustedes, porque están afuera y entiendo los intereses, las especulaciones y las miradas, pero yo a Alfaro lo veo muy comprometido", añadió.



"No es importante lo que piense de los dichos de Alfaro sino el día a día para ganar el domingo. Veo un equipo fuerte, pensando en estos seis partidos para ser punteros. Cuando le ganamos a la Liga de Quito le planteé al técnico y al presidente que era muy importante confirmar que había que seguir. Tanto él como Daniel (Angelici) dijeron que no era el momento y lo entendí. Todos sabemos que Boca es día a día", subrayó.



Después evaluó el trabajo del año: "Empezamos a construir un equipo competitivo, estamos primeros en la Superliga y entre los cuatro mejores de América. Tenemos autocrítica constante con lo que hacemos bien o mal, sabemos que tenemos un director técnico que tiene un compromiso grande con la institución"



Cuando le preguntaron por la renovación del contrato de Carlos Tévez comentó: "La situación de Tévez me la preguntaron en marzo, dije que en diciembre hay que resolverlo. Ahora digo lo mismo, no es momento. Hay que esperar estos seis partidos. aparte las decisiones no las tomo solo"



También se refirió a su continuidad en el cargo, su vínculo vence a fin del 2020 y en diciembre próximo hay elecciones en el club: "Quiero seguir con una idea y una línea que se empezó en enero. Cuanto termine el año evaluaremos todo y seguiremos adelante. Lo que no puedo controlar, no depende de mi. Se vera lo que pasa en las elecciones y se tomaran decisiones".



Por último, ratificó que Danielle De Rossi seguirá respetando su contrato hasta junio y que espera hacer una buena pretemporada para poder tener continuidad de partidos.



En cuanto al equipo para jugar ante Lanús sería el que paró ayer en primer término el entrenador que es con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Jan Hurtado.



La lista de concentrados se completa con Marcos Díaz, Paolo Goltz, Junior Alonso, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Emanuel Reynoso, Sebastián Villa, Carlos Tévez y Ramón Ábila.



Boca, uno de los líderes de la Superliga, se enfrentará de visitante a Lanús el próximo jueves, desde las 21.20, por la undécima fecha y con el arbitraje de Fernando Rapallini.