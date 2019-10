Buryaile: "Las medidas debieron tomarse antes, no supimos entender y la sociedad habló con el voto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro de Agricultura Ricardo Buryaile, electo diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa, sostuvo hoy que el Gobierno nacional "no supo entender y la sociedad habló mediante el voto" y admitió que las medidas correctivas en materia económica y social debieron haberse "tomado antes".



Además, aseveró que "las dos elecciones (las PASO y las generales) fueron increíbles, y cuando se esperaba una diferencia de más de 20 puntos se vio solo una de ocho".



El ex funcionario sostuvo que "Juntos Por El Cambio tendrá 116 diputados y el Frente de Todos 115, quedando 26 por afuera; será una Cámara interesante para trabajar", dijo en referencia a la Cámara baja nacional.



Buryaile indicó a Télam que "con este resultado, la situación de Juntos Por el Cambio es diferente; hay un bloque de diputados que no se debe romper, se vienen tiempos muy duros y en lo político habrá una bisagra".



"Me hubiera gustado que las medidas se hubieran tomado antes, no supimos entender y la sociedad habló mediante el voto", opinó sobre las acciones del gobierno tras las PASO.



En cuanto al futuro parlamentario con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, el ex ministro expresó que "nos espera un Congreso bueno, positivo en cuanto a la composición de ambas cámaras, porque no va haber mayorías propias y el Gobierno va a tener que acordar con los sectores políticos para lograr el quorum".



También anticipó que "el Gobierno va a pedir leyes y no descartó que convoque a extraordinarias después del 10 de diciembre. Tendrá que tomar medidas urgentes y para ello va a necesitar del Congreso".