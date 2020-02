Buscan a pacientes de dos médicos contagiados con coronavirus en Brighton, al sur de Inglaterra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las autoridades británicas están rastreando pacientes que fueron atendidos en un centro médico de Brighton, en East Sussex, al sur de Inglaterra, por dos trabajadores de la salud que se encuentran entre las ocho personas que fueron diagnosticadas con el coronavirus en el Reino Unido.



Los dos trabajadores están relacionados con dos de los cuatro nuevos casos anunciados ayer y se cree que estuvieron en contacto con al menos una docena de pacientes.



Uno de ellos es médico de cabecera de otro centro médico de la localidad de Oak, condado de Kent, al sur del país, por lo que se ha pedido a todos los pacientes que se pongan en contacto con el servicio telefónico del Sistema Nacional de Salud (NHS).



Los ocho diagnosticados con el virus se contagiaron en un centro de esquí en Francia y ahora están siendo tratados en los hospitales St Thomas y Royal Free en Londres.



Asimismo, uno de los pasajeros que contrajo el virus en una conferencia en Singapur y viajó al centro de esquí en Francia, regresó al país en la aerolínea EasyJet.



En ese sentido la aerolínea, anunció también que están tratando de localizar a otros pasajeros del vuelo EZS8481 a Londres Gatwick que podrían estar en riesgo.



Ayer el departamento de Salud británico conocido como "Public Health England", en inglés



declaró al virus como una "amenaza grave e inminente" para la salud pública, aunque destacó que el riesgo general para la población es "moderado".



Yvonne Doyle, directora del departamento de Salud, dijo que están trabajando urgentemente para identificar a todos los pacientes y otros trabajadores de la salud que puedan haber estado en contacto.



Además de las personas diagnosticadas en el Reino Unido, se conoció que otro británico dio positivo con coronavirus en Mallorca, España, después de entrar en contacto con un transportista en Francia.



Por su parte, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, indicó en una conferencia de prensa, que casos como el del Reino Unido y Francia "podrían ser la chispa que se convierta en un incendio mayor".



Mientras tanto, una mujer de nombre Scarlet Carreño, que se atendió la semana pasada en el centro Brighton que fue clausurado, en diálogo con Télam, dijo que se trata del "County Oak Medical Centre", ubicado en el barrio de Hollingbury.



Contó que está muy preocupada y los vecinos del centro también porque nadie les informó y se asustaron al su lugar de atención médica con gente con trajes blindados limpiando.



Contó que el miércoles pasado se atendió en ese mismo centro por una tos y fuerte dolor de cabeza, pero sólo le dieron paracetamol.



"Me fui fue enojada, porque me enviaron al servicio de urgencias del Royal Sussex Hospital, de Brigthon, que es un desastre. Tiene una una sala de 30 metros, colapsada de gente y sin ningún cuidado en la limpieza, donde la espera nunca es menor a cuatro horas y cualquiera se puede contagiar algún virus", alertó.



"Cuando me enteré que mi centro estaba cerrado por el coronavirus, llamé y di detalles pero no me hicieron ningún test, deberían haberlo hecho, tampoco me quisieron decir quien era el médico infectado. Espero no tener nada, porque demandaré al que me atendió y al centro, aseguró la mujer que trabaja como asistente en un centro de rehabilitación con gente que tiene daño cerebral.



Según Carreño, en frente del centro médico clausurado, hay pub enorme y mucha gente mayor que se reúne allí, puede haberse contagiado.