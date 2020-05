Buscan a un hombre que lleva más de 4 días desaparecido

Un hombre de 50 años desapareció de su casa en la localidad de Rodeo en el departamento Iglesia. Sus familiares sospechan que lleva más de 4 días perdido y temen que le haya pasado algo en medio de la ola polar que hizo bajar la temperatura a grados bajo cero.

El desaparecido se llama Rubén Quiroga y en la zona es conocido por el apodo de "Merluza". Su sobrino Jorge Quiroga le contó a DIARIO HUARPE que creen que su tío se perdió entre lunes y martes.

"Es que él vive en un terreno que tiene la familia, pero se hizo su departamento aparte, por eso no sabemos a ciencia cierta si desapareció el lunes o martes, lo cierto es que no ha vuelto a su casa y no nos atiene el teléfono", relató el joven.

Jorge explicó que su tío Rubén esta separado y tiene una hija que vive en Capital. "Rubén siempre le llama a su hija, ella nos dijo que el 21 de mayo habló con él por última vez y no tuvo más noticias", relató el hombre.

Rubén trabajaba supervisando una obra de albañilería y no es habitual que desaparezca durante algunos días, por eso sus familiares están preocupados y temen que haya tenido algún problema de salud o accidente.

"La ola polar hizo bajar las temperaturas bajo cero, tenemos miedo de que esté a la intemperie", aseguró el sobrino quien explicó que aún no pusieron la denuncia policial porque cuando habían ido a hacer el trámite les dijeron que alguien había visto a Rubén.

"Un conocido nos dijo que lo había visto y al final no hicimos la denuncia, todo fue una falsa alarma, por eso mañana vamos a poner la denuncia para que nos ayuden a buscar a mi tío", concluyó el joven quien publicó un mensaje en las redes sociales pidieron la colaboración de la gente,