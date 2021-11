Buscan inaugurar en Ischigualasto otro atractivo que esconde la historia de la economía cuyana

El año próximo quieren sumar un nuevo circuito al Parque Provincial Ischigualasto que les permita a sus visitantes conocer parte de la historia de la economía cuyana.

Se trata del sitio arqueológico conocido como La Pintada o Ruta de los Arrieros, espacio que ya fue evaluado por el Instituto Antropológico Argentino. Es por ello que ahora trabajan en el camino para poder llegar hacia allí. Desde la figura del Hongo son unos siete kilómetros que actualmente están acondicionando.

Están trabajando en el camino. Foto: gentileza.

El director del parque, Emilio Fernández, contó a DIARIO HUARPE que a través de ese circuito buscan contar la historia de la economía argentina y, principalmente, cuyana. “Cuando los ganaderos arriaban su ganado desde Córdoba cruzaban Ischigualasto y pasaban por Jáchal para llevarlo a Chile, de esa manera se exportaba en aquel momento la ganadería argentina”, aseguró. A pesar de que los años pasaron, en esa zona hay bloques de piedras que aún conservan marcas.

A este lugar se lo conoce como La Pintada o Ruta de los Arrieros. Foto: gentileza.

Fernández aseguró que este uno de los sitios arqueológicos más importantes que tiene la región de Cuyo y quieren darlo a conocer ya que está en el corazón del parque provincial. Es por esto que comenzaron a trabajar en reacondicionar un camino que se usaba hace más de 30 años para llegar al lugar.

“La idea es reconstruirlo, creemos que no nos va a llevar mucho tiempo, queremos tenerlo listo para fin de año”, dijo sobre los plazos de los trabajos.

Quieren sumar este nuevo atractivo al parque. Foto: gentileza.

No obstante, tiene la dificultad que posee todo sitio natural de estas características, las lluvias con las que se puede llegar a cortar la pasada. Pero, en San Juan las precipitaciones no son frecuentes así que esto no ocurriría todo el tiempo.

Aniversario

Ischigualasto está conmemorando los 50 años de la declaración de Parque Provincial. Fue creado en 1971, a través de la Ley Provincial N° 3.666, la cual creó la Dirección de Parques y Paseos, en el mismo instrumento legal.

En aquel entonces, el gobernador Gómez Centurión argumentó esta medida con el objetivo de evitar la destrucción de los bosques y la riqueza paleontológica del Valle de la Luna.

Posteriormente, en 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional, mientras que, en el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El director del parque cree que la declaración como patrimonio de la humanidad se encuentra entre los hechos más importantes en torno a la historia del lugar debido a que por ese accionar la cantidad de visitantes se duplicó y hubo años en los que se triplicó.

“Esto ha posicionado al lugar como el principal destino turístico de San Juan y uno de los principales de Argentina porque está junto a otros diez lugares más del país que son patrimonio de la humanidad y es una seducción para el turismo”, dio a conocer Fernández.

En cuanto al turismo, el director de Ischigualasto cree que este año van a alcanzar el 80% o 90% de la cantidad de personas que lo visitaban antes de la pandemia, alrededor de 90.000. Es que hubo fines de semana extra largos que beneficiaron el turismo y fueron muchos los que aprovecharon para conocer este atractivo sanjuanino. Por ejemplo, sólo en el mes de julio hubo alrededor de 21.000 visitantes, en agosto fueron 6.500, en septiembre alrededor de 8.000 así que tienen buenas expectativas.

Lo que sí notaron este último año es que, por la pandemia, todos los que llegaron eran de Argentina. La mayoría fueron de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También arribaron algunas personas de Mendoza por una cuestión de proximidad.

Lo que se viene

En el Parque Provincial Ischigualasto se ilusionan con brindarles un nuevo servicio a los visitantes, la posibilidad de alquilar ecodomos con techos vidriados para que se pueda observar el cielo estrellado durante la noche.

Si bien hasta el momento no hay fechas de nada, el director cree que próximamente comenzarán las licitaciones. En total van a ser 10 con capacidad para entre cuatro y seis personas y van a tener un financiamiento a través del programa nacional 50 Destinos que pertenece al ministerio de Turismo de la Nación.

Los atractivos más elegidos

Entre los atractivos más elegidos por las personas que llegan hasta ahí se encuentran el circuito tradicional, el de trekking y bicicleta por su costo accesible a $500 y el de luna llena. Estos últimos en noviembre se harán del 18 al 21 y ya están todas las reservas ocupadas.