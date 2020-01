Caamaño Gómez: "Los objetivos de Macri para controlar la inflación eran irreales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gomez, puntualizó que el gobierno de Mauricio Macri se puso objetivos "irreales" para controlar la inflación, y "fracasó rotundamente".



Al analizar las razones que llevaron al fracaso de la anterior administración nacional, dijo que hubo errores de diagnóstico y de diseño del programa, en el que había inconsistencias entre lo fiscal y lo monetario.



También consideró que se subestimaron cuestiones de la herencia recibída, así como hubo errores de "timing", de implementación y que todo esto "terminó en una crisis por balanza de pagos, donde se reactivó el proceso inflacionario".



En relación con las restricciones cambiarias vigentes, Caamaño sostuvo que "no terminó quedando otra, porque las reservas no alcanzaban para hacer frente a ese ritmo de fuga hasta las elecciones presidenciales de octubre de 2019".



Si bien reconoció que "como instrumento para ganar tiempo es malo, no había demasiadas opciones".



Por último, el economista advirtió que a la larga esta medida puede generar nuevos problemas, "por lo que deberíamos estar pensando en qué cosas tenemos que hacer para salir del cepo o flexibilizarlo".