Cabello: "Paramos para reclamar por un diálogo serio con la Nación"

Poco antes del mediodía, Eduardo Cabello, titutlar de la CGT brindó una conferencia de prensa para dar detalles del paro nacional de este miércoles, de acuerdo a la central sindical en San Juan la medida de fuerza alcanzó el 70% en promedio, con algunos picos del 100% en algunas actividades específicas.

Cabello, aseguró que tras la medida de fuerza esperan que esto "llame a la reflexión del gobierno nacional teniendo en cuenta que las necesidades son muchas y ellos piensan en los que más tienen", aseguró el sindicalista.

El dirigente aseguró que "paramos para reclamar por un diálogo serio con la Nación, no polítizado y con todas las instituciones", aseguró los últimos meses que quedan bajar la inflación e incentivar el trabajo"

Ante la pregunta de si este será el último paro a la gestión macrista, el referente opinó que cree que no y agregó que "el paro se hace ahora porque se visualiza que se van a seguir perdiendo fuentes de trabajo en lo que resta del año. No comprenden porque no quiere comprender esta política del Gobierno Nacional provoca muchas pérdidas de trabajo aun la construcción está empezando a decaer".