Cabrales consideró que la Ley de Góndolas "no favorece a nadie"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El empresario Martín Cabrales sostuvo hoy que el proyecto de Ley de Góndolas que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados "es muy difícil de aplicar", y consideró que la norma "no favorece a nadie".



"Es muy difícil de aplicar porque establece porcentajes dentro de la góndola que tendría que tener cada empresa o sector productivo y el lugar donde tienen que ubicarse los productos. Prácticamente, tendría que haber un escribano por sucursal para ver si se está cumpliendo la ley", indicó Cabrales en diálogo con radio Milenium.



Según el empresario integrante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), "tendría que haber una regulación que favorezca a los industriales, a la cadena y que favorezca al consumidor. Esta ley no favorece a nadie", aseguró.



Por último, Cabrales consideró que la actividad "hoy tiene un problema que tienen las pymes que no es de supermercado sino de funcionamiento: hay una tasa de interés altísima, el consumo interno que está totalmente caída y una capacidad ociosa del 50%". "Esta medida en sí no ayuda a nada de eso, lo cual es el problema original que hay que resolver de manera inmediata", concluyó.