Cacciabúe no jugará en Newell's hasta el año próximo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Jerónimo Cacciabúe, volante de Newell's Old Boys de Rosario, no jugará -en principio- hasta el año próximo, debido al desgarro que sufrió en el músculo isquiotibial izquierdo.



"En principio, Cacciabúe tiene para tres semanas de recuperación. Es decir que solamente llegaría al partido pendiente contra Independiente a mediados de diciembre, pero teniendo en cuenta los antecedentes (de anteriores lesiones) no parece lo más apropiado hacerlo jugar ese encuentro", señaló un vocero allegado a los dirigentes del club rojinegro.



Cacciabúe, de 22 años, quien se había lesionado en el partido que Newell's empató con Boca en un gol en la Bombonera, el 28 de septiembre último, volvió a lesionarse hace tres semanas, en un amistoso contra Central Córdoba de Rosario.



El volante ofensivo, quien entonces se había perdido una citación a la selección argentina Sub 23 para jugar un amistoso en México, volvió a resentirse por tercera vez el jueves último.



Un estudio de diagnóstico por imágenes confirmó hoy la nueva lesión "en el mismo músculo pero no en el mismo lugar", según el parte médico publicado en la página oficial del club del Parque Independencia.



En tanto, el volante central Braian Rivero, quien ingresó en el complemento del partido que Newell's le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia, aparece como el principal candidato a reemplazar al suspendido Julián Fernández, quien sumó su quinta amonestación.



La presencia del delantero portugués Luis Leal o su reemplazo por Lucas Albertengo, aparece como otra duda del entrenador Frank Kudelka.



El posible equipo de Newell's para visitar el lunes a las 21:45 al puntero Argentinos Juniors, por la 14ta. fecha de la Superliga, formaría con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Lucas Villarruel, Rivero y Mauro Formica; Leal o Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez.