Cáceres arremetió nuevamente contra el juez y también contra una esteticista

El legislador nacional Eduardo Cáceres arremetió nuevamente contra el juez Federico Rodríguez, que lo procesó por violencia de género este miércoles, y además contra una esteticista que le avisó que su denunciante Gimena Martinazzo mentía con las marcas en el cuerpo.

Es el segundo descargo que hace el diputado por San Juan en su Facebook después de recibir el fallo en su contra por parte del Cuarto Juzgado Correccional. "Lamento que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad", dijo a horas de saber la decisión que hubo en Tribunales.

Ahora, Cáceres le achacó al magistrado otra situación: no considerar el falso testimonio de una testigo. Es que una esteticista se comunicó con el legislador sanjuanino para decirle que Gimena Martinazzo no tenía los moretones cuando fue a hacerse un tratamiento de estética el día previo a la denuncia. Sin embargo, la mujer desconoció tal comunicación ante la Justicia.

Gimena Martinazzo mostrando sus lesiones tras la denuncia. Foto redes sociales.

“Me escribió una esteticista y luego me llamó contándome que la denunciante estaba mintiendo en los medios ya que tenía fotos de ella sin lesiones en su cuerpo del día martes (el día que la denunciante supuestamente no salió de su casa), ocasión en que le hizo tratamientos estéticos en su cara y cuerpo. Y que estaba dispuesta a declarar ante la justicia”, publicó en su red social Cáceres.

“Lo grave acá es que la esteticista que me dio la información y que estaba dispuesta a declarar fue a la justicia y 'misteriosamente' desconoció la comunicación conmigo, no obstante estar incorporada tal comunicación en la investigación certificada ante escribano público”, apuntó contra la profesional.

“Si lo anterior resulta grave, más grave aún, es que el Juez no sólo no consideró el falso testimonio de la esteticista teniendo en sus manos las pruebas, sino que RECHAZÓ nuestro pedido del secuestro del celular y cámaras de seguridad de la clínica, donde estarían las fotos sacadas a la denunciante antes del tratamiento y SIN LESIONES, que me hubiese liberado automáticamente de la causa y debería haber imputado a la denunciante por el delito de falsa denuncia”, reclamó nuevamente al juez.

Con el posteo, el diputado sanjuanino mencionó a un médico especialista en estética quien señaló en una nota de un diario local que las marcas y moretones en la cara, mandíbula y mentón de Martinazzo son de un tratamiento llamado full face.

“Hoy me enteré, también, que al menos en San Juan, no hay precedente de una resolución de procesamiento tan rápido, a 4 días de mi declaración, es decir de comenzar a defenderme de semejante acusación”, dijo posteriormente.

“La verdad sé que llegará, es por esto que digo que apelaré todas las instancias superiores esperando que en mi provincia haya justicia”, cerró.

Causa de violencia de género

Cáceres fue procesado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y le trabaron un embargo de $250.000. Según fuentes judiciales un médico legista comprobó la existencia de lesiones en el cuerpo de la vicepresidenta del PRO. En el expediente también están los informes psicológicos realizados tanto a Cáceres como a Martinazzo.

Entre otras pruebas están las imágenes de las cámaras de seguridad de inmediaciones de la casa de la denunciante, que no registraron ningún episodio de violencia. También los testimonios de la hija de Martinazzo, en ANIVI y de un vecino del diputado.

En indagatoria, Cáceres negó los hechos. Contó que no golpeó en ningún momento a su compañera y colega de partido, pero si reconoció que hubo una discusión. Además expresó que la denuncia tiene motivos personales y políticos.

Este miércoles, la denunciante celebró el procesamiento contra Cáceres. "Me enteré y lloramos con mi hija. No es alegría, es un sentimiento raro, de alivio y de decir ‘por suerte hay Justicia, se sabe la verdad”, dijo.