Cáceres: “Cristina está intentando engañar a los argentinos”

“Cristina usa un Caballo de Troya, buscando volver al pasado”. Esa fue una de las frases que lanzó el líder del PRO sanjuanino y diputado nacional, Eduardo Cáceres, al referirse al anuncio que hizo la expresidenta por Twitter. Crítico, como la totalidad de los adversarios del kirchenrismo, el legislador aseguró que todo le recuerda a la jugada del PJ en 1973.

En esa misma línea, señaló que es una jugada en la que “Cristina usa un Caballo de Troya, buscando volver al pasado”. Al mismo tiempo, sostuvo que “esto es igual a lo que pasó en 1973, cuando Cámpora se postulaba para que Perón tomara el poder”.

Cáceres aseguró que no le extrañaría que la fórmula no sea algo definitivo. Según dijo, "puede que esto cambie y que sea algo para conseguir otro tipo de objetivo, a esta altura no me sorprendería nada de ella".