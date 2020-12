Cáceres tras el procesamiento: "Lamento que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad"

Minutos después de que la Justicia confirmara el procesamiento del diputado nacional Eduardo Cáceres por la denuncia de violencia de género que presentó su expareja Gimena Martinazzo, el legislador publicó una carta en sus redes sociales en las que asegura que el juez no tomó en consideración pruebas que presentó la defensa.

Este miércoles se supo que Cáceres fue procesado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. El juez de la causa resolvió que el legislador no debe ir preso, al menos por el momento. Además le trabó un embargo de $250.0000.

Bajo el título de "La verdad sé que llegará", el legislador quien también es abogado, aseguró que el juez que entiende en la causa, en este caso Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correccional, no tomó en consideración las pruebas que presentó la defensa de Cáceres.

En el extenso texto el diputado que está de licencia en la Cámara Baja, llegó a decir que lamenta "que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad".

Entre las pruebas que Cáceres asegura que presentó ante la Justicia el legislador nombró el registro de cámaras, él asegura que allí se evidencia que 2 horas después del supuesto hecho de violencia él mismo la llevó a su casa para dejar unas llaves a la hija de Martinazzo y luego ambos se fueron juntos nuevamente.

El legislador aseguró que en el video "no se demuestra ningún tipo de violencia ni en su actitud ni en ninguna parte de su cuerpo".

Cáceres aseguró que luego la misma Martinazzo lo llamo para que le llevara unas gotas que se había olvidado en la casa del legislador. Luego el mismo denunciado asegura que en el registro de cámaras se ve a la mujer "con short y remera manga corta sin presencia de lesiones al momento de ingresar a mi vehículo".

El diputado del PRO aseguró que el juez no hizo lugar al pedido de cámaras de seguridad de la clínica de una médica que, según Cáceres le contó que Martinazzo se realizó un tratamiento de mesoterapia en piernas y caderas, como botox en cara y labios y que estos procedimientos pudieron dejarle moretones.

Además el legislador argumentó que el informe del médico legista ubica las lesiones de la denunciante "en un día diferente al supuesto hecho de violencia".

Antes de terminar, el denunciado aseguró que el magistrado no tomó en cuenta que, según él, Martinazzo lo llamo 22 veces y él no respondió el día anterior a la denuncia, Además aseguró que le mando mensajes como: "Llamame YA”, “Que pena que no me atendes”, “Te voy a denunciar por violencia de género”, “Te llamo y no respondes”, “De esta no salís”, “De esta no salís nene”, “Me encargué de hacer varias cosas esta mañana”, “Te mando fotos”.

Cáceres terminó su carta diciendo que confía en que "la verdad se descubrirá, ya que esta resolución es la primera etapa de la investigación, la cual se apelará en todas las instancias superiores".