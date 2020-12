Procesaron a Cáceres por agredir a Gimena Martinazzo

Al menos un juez consideró que había pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación por violencia de género contra Eduardo Cáceres. Es que el magistrado de primera instancia, Federico Rodríguez del Cuarto Correccional, decidió procesar al Diputado Nacional por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su ex compañera de lista y ex pareja, Gimena Martinazzo.

Esto significa que en una primera instancia la Justicia seguirá indagando sobre lo que denunció la vicepresidenta del PRO, quien aseguró haber sido maltratada física y psicológicamente por el legislador. Ahora seguirá la investigación y es probable que llegue a juicio.

La Justicia además decidió trabar un embargo contra Cáceres, quien deberá pagar $250.000. Además, por el momento el diputado no quedará detenido.

El juez tomó esta decisión luego de haber recibido como pruebas la denuncia de Martinazzo, que realizó el pasado 25 de noviembre, más de tres horas de declaración de Cáceres y los registros de mensajes con contenido fuerte. Todavía no se suman las pericias psicológicas de ambos y el diputado se negó a dejar su teléfono resguardándose en sus fueros, aunque esto quedará para la siguiente etapa de la investigación.

La denuncia de Gimena Martinazzo

En el Día de la Lucha contra la violencia de género, Gimena Martinazzo rompió el silencio y denunció a Eduardo Cácares, compañero político dentro del PRO y ex pareja durante más de un año, pero con quien ya no estaba en una relación desde febrero. La ex candidata a intendenta de Rawson usó las redes sociales para relatar lo que había vivido y la denuncia que realizó unas horas antes en la Comisaría de la Mujer.

La vicepresidenta del PRO aseguró haber sufrido un hecho de violencia grave el lunes 23 de ese mes por parte del diputado nacional. Ese día, contó, estaba en su casa y él intentó en medio de una discusión quitarle su teléfono. Como ella se negó, él habría forcejeado, tirándola al piso y golpeándola, además de taparle la boca con una mano dejándola sin poder respirar.

En el crudo relato del episodio, Martinazzo aseguró a DIARIO HUARPE que había decidido romper el silencio tras años de maltrato luego de que su hija le dijera "o hablás vos o hablo yo". Es que según la ex funcionaria no era la primera vez que vivía algo así. Luego empezó un camino en la Justicia donde ella aseguró que temía encontrar trabas por los contactos de él.

A menos de un mes de la denuncia, este miércoles desde Tribunales llegó la primera buena noticia para Martinazzo, con el procesamiento que dictó el juez Correccional.