“Cada show tiene algo de primera vez”: Caras Extrañas regresa a San Juan

Caras Extrañas, el proyecto que encabeza Marcelo “Junior” Lescano tras la etapa de La 25, vuelve a San Juan con una propuesta que combina la potencia del rock and roll clásico con la emoción de los nuevos comienzos. El recital será el sábado 1 de noviembre a las 22.00 en la Sala del Sol de Luna Morena, y las entradas ya están disponibles en Tuentrada y en boleterías físicas, con un valor de $15.000 (final con impuestos: $16.800).

El grupo, formado en 2021, continúa presentando su primer disco, “12 Pócimas”, que incluye temas como “Ya No”, “Viejos Hábitos” y “Leyenda Urbana”. Pero, además, el show promete una mirada al pasado con versiones de clásicos de La 25, en un repertorio que —como explica su tecladista Gastón Picazo a DIARIO HUARPE— “mezcla pasado y presente”.

“Vamos a estar tocando los temas de 12 Pócimas, junto con las primeras canciones que compuso Junior y varios clásicos de La 25. Es un show que mezcla pasado y presente”, adelantó Picazo.

En esta nueva etapa, la banda mantiene la esencia del rock barrial pero con un sonido renovado. “Caras Extrañas es nuevo, pero tiene historia. La marca que dejaron las canciones es muy fuerte, y en cada show se revive esa conexión con la gente”, expresó el músico, que también destacó la energía del público sanjuanino:

“El último show allá fue una fiesta total, la gente agita mucho en San Juan”.

La gira actual incluye paradas en Río Cuarto, San Juan y Mendoza, antes de cerrar el año en Capital Federal. Luego de una serie de presentaciones en Europa y países limítrofes, el grupo se consolida como un exponente del rock and roll contemporáneo, con un sonido que combina guitarras ásperas, armónicas intensas y una lírica que mantiene viva la identidad del barrio.

Con Junior Lescano al frente, la formación se completa con Heber Vicente en batería, Darío “Rodia” Bruschi en guitarra acústica, Juan “El Niño” Ildarraz en armónica, Gastón Picazo en teclados, Ariel “Arito” Rodríguez en guitarra, Juano Bang en bajo y Enzo en saxo.

Cada presentación, cuenta Picazo, conserva la emoción del principio:

"Cada show sigue teniendo algo de primera vez. Siempre hay adrenalina, algo de ansiedad, pero de la buena. Esa sensación es la que te mantiene vivo arriba del escenario”.

La fecha en San Juan se perfila así como una noche de rock, memoria y energía, donde Caras Extrañas reafirmará que el fuego del escenario sigue tan encendido como en sus inicios.