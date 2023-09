Cada vez más tensión: Charles Oliveira amenaza a Islam Makhachev

Charles Oliveira surgió de las favelas para convertirse en una superestrella en Brasil y reclamar el campeonato de Peso Ligero de UFC en 2021. Sin embargo, su reinado del título se detuvo bruscamente cuando se enfrentó a Islam Makhachev en octubre de 2022. "Do Bronx", tras caer con el daguestaní y perder la corona, se prepara para lo que se daría en el UFC 294, la revancha. En el podcast Trocação Franca de MMA Fighting, le dejó un mensaje a su rival de turno.

Iniciando con sus dichos, Charles destacó: "Esa es la única pelea en la que hablé mierda, la lucha contra el Islam. Cometí un error. No volveré a cometer ese error. Sólo podemos cometer errores una vez en la vida. Cuando cometes un error una vez, no podrás volver a hacerlo, de lo contrario caerás sin parar. No lo volveré a hacer. Si miras todas mis peleas, verás que esa noche no peleé ni el 10 por ciento de lo que puedo hacer. No un hater, no un analista que constantemente dice tonterías, sino gente que entiende las peleas".

Publicidad

"Si miras todo lo que he dicho en todas mis peleas, la única en la que me salí un poco de mi norma y dije algunas cosas, dije algunas tonterías, fue en contra del Islam, y no haré ese error otra vez. Queremos hacer historia. El Islam es muy duro, merece todo el respeto del mundo, está evolucionando enormemente, pero yo tengo un sueño. Quiero volver a ser campeón. Quiero seguir haciendo historia, mostrándoles a los niños de la favela que si realmente crees en algo puedes ganar en la vida", sostuvo Oliveira.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Confianza plena de Charles Oliveira

Por otra parte, el brasileño comunicó: "Estamos aquí para batir récords. Desde el fondo de mi corazón sólo quiero ser feliz. Sólo quiero presentarme y pelear, ¿sabes? A rendir como siempre lo he hecho en mis peleas. Si actúo como siempre lo he hecho, definitivamente será una pelea completamente diferente, el resultado no será el mismo. 'Oh, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre?' Claro que sí, estoy listo para esto. Nací lista para hacer historia, pero lo que realmente importa ahora es estar feliz y concentrada".

"Tenemos mucho tiempo para la pelea y sólo quiero estar cerca de la gente que realmente se preocupa por mí, aquellos que me impulsarán a llegar allí. La última vez dijo que estaba listo y que quería pelear aquí en Brasil, y yo dije que eran tonterías. Nunca quisieron pelear aquí, y lo ha demostrado una vez más. Mucha gente dice que necesito trabajar en mi juego mental para poder luchar y ganar en Abu Dhabi. Quiero ser yo mismo el 21 de octubre, quiero ser genial y estar cerca de la gente que realmente me quiere", sentenció Charles Oliveira.