Cada primero de mayo se conmemora a modo de concientización el Día de la Salud Maternal Mental. Una fecha que ha sido elegida por la Organización Mundial de la Salud para que la sociedad tome conciencia sobre la importancia de dar a conocer el proceso que atraviesan las mujeres a la hora de ser madres, tanto en el embarazo, como así también el proceso del posparto. La psicóloga Martina Biscaro (M.U. 1325), especialista en estrés y en psiconeumoinmunoendocrinología, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cómo influye el embarazo en la salud mental de la madre, como así también las recomendaciones a tener en cuenta para alivianar el proceso. Además, destacó que es importante el pedir ayuda, tanto a familiares con respecto al cuidado de los niños, como así también con un profesional.

- ¿Qué es la carga mental materna?

La carga mental materna es todo aquello que pasa cuando una madre enfrenta el proceso del embarazo y posparto. Si lo pensamos desde el momento en que empezamos a tener hijos, tenemos una carga día a día, tenemos una preocupación y una ocupación, porque no siempre lo vivimos negativamente, pero si es importante tener en cuenta que la llegada de nuestro hijo a nuestra vida cambia totalmente la rutina y esto puede afectar las actividades, emociones y a nuestro modo de vivir.

-¿Es algo exclusivo de las madres?

El primer miércoles de mayo se celebra el Día de la Salud Maternal Metal y es importante destacar que es empezar a atener en cuenta que cuando una mujer atraviesa el proceso del embarazo y del posparto, se ve significativamente afectada. En este día, se trata de trabajar lo que tiene que ver exclusivamente de la mujer, todo el proceso que transcurre. La OMS destaca que una de cada cinco mujeres puede atravesar estadios significativos durante el embarazo y durante el posparto, con lo cual, se lo adjudicamos a las mujeres, que somos la que atravesamos con el cuerpo todo este proceso.

- ¿Cómo afecta al resto de las actividades que hace la mamá?

Desde el momento en el que empezamos a estar embarazadas hasta que el niño tiene una vida con sus actividades, las mamás nos vemos muy afectadas porque estamos todo el tiempo pensando en como va a estar el bebé, la dependencia es real y se siente. Las mujeres, si tuviesen una alimentación amamantando, tienen una dependencia, con lo cual en el día a día nos vemos atravesadas por eso y tenemos que cambiar de rutinas o actividades. Muchas mujeres atraviesan el proceso casi naturalmente, sin tener dificultades más allá del proceso, pero creo que con este día se quiere concientizar en que las mujeres pueden vivir negativamente esta situación, no porque no lo quieran, sino porque el cambio es tan fuerte en lo psíquico y lo emocional, que muchas veces nos afecta y podemos padecer o sufrir un trastorno o malestar. Si este no es atenido, puede generar un problema mayor.

¿Cómo se puede alivianar?

Las recomendaciones para aliviar esto es primero es tener buenos hábitos, una alimentación saludable, ya que esto influye mucho. Otra recomendación es dormir cada vez que podemos. Si el bebé ya nació, aprovechar las siestas del mismo. Pedir ayuda a familiares es muy importante, en cuanto al cuidado del bebé, como así también de un profesional en el caso de reconocer que esto requiere una atención especializada. Otra herramienta que nos puede servir mucho es unirnos a un grupo de mamás primerizas en donde se comparten estas cuestiones del día a día. Una mamá tiene muchas dudas, inquietudes y ansiedades que la situación le genera, que muchas veces compartirlos con alguien que vive lo mismo, realmente es muy aliviador.