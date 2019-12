Cafiero confirma intervención de AFI y convocatoria a sesiones extraordinarias como próximos pasos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el presidente Alberto Fernández anunciará quién será el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los próximos días y que se convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar la emergencia económica y sanitaria.



"El Presidente será quien anuncie quién será el interventor de la AFI, ya estamos trabajando en eso", dijo Cafiero en diálogo con radio La Red al ser consultado sobre las medidas anunciadas ayer por Fernández en la Asamblea Legislativa, entre ellas, la reestructuración del organismo.



Agregó que, tal como también lo anunció ayer, se le quitará "el carácter reservado de los fondos" destinados a los servicios de inteligencia, para transparentarlos, y recordó que esta decisión "muestra una gran diferencia respecto a lo que hizo Mauricio Macri", que cuando llegó "estaban transparentados" y les asignó el carácter de reservados.



En este sentido, destacó la decisión del Presidente de que, además de "volver a transparentar esos fondos", los aplicará al "Plan de Lucha contra el Hambre", lo que significa, según dijo, "una gran definición".



El jefe de ministros confirmó además que se solicitará en el corto plazo la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso para "el tratamiento de la ley de Emergencia Económica y de Emergencia Sanitaria".



Santiago Cafiero también dejó claro que el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no será secundario porque con el Presidente se complementan".



"Es un debate que no dejó de estar presente en la campaña" de parte de quienes "no entienden la recepcionalidad que tenemos como espacio político", dijo Cafiero, que agregó que "tener a una vicepresidenta que ha sido presidenta 8 años, que tiene reconocimiento y prestigio internacional, y que pretendan que ocupe un lugar secundario, no va a suceder".



"No va a suceder porque somos un equipo en el que Alberto y Cristina se complementan, y muchos no lo entienden, por eso lo dejamos para el plano de la especulación", resumió.



En otro orden de temas, ratificó que Luis Pablo Ceriani volverá a dirigir Aerolíneas Argentinas, lo que será el regreso del funcionario a la aerolínea de bandera, donde ya estuvo como vicepresidente y director titular entre el 2013 y 2015, después de haber ingresado en 2009 de la mano del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.



Además, reconoció que tal como "manifestó el Presidente, se están estudiando aumentos para jubilaciones de la mínima y para los más postergados, a fin de generar un shock que permita superar las asimetrías".



También adelantó que habrá reuniones de gabinete en las provincias en el marco de "políticas de capitales alternativas" y que se irá "trabajando con gabinetes específicos y temas específicos".



Cafiero reiteró, tal como adelantó ayer el Presidente, que "no" van a "trabajar con el Presupuesto 2020 elevado por el gobierno saliente porque tiene muchísima subejecución de partidas y no se conoce el déficit fiscal" y también porque queda pendiente "la negociación de la deuda, que también impacta" sobre el Presupuesto.



En este sentido, expresó su intención de "tener nuevo Presupuesto para la apertura de las sesiones ordinarias".



Por otra parte, desmintió lo publicado hoy por algunos medios respecto de eventuales disputas con los miembros de la comitiva de Estados Unidos que llegó al país para asistir a la asunción presidencial, por la presencia de un representante venezolano en los actos de ayer.



"No es así, habrá sido algún integrante, pero la comitiva enviada se reunirá incluso hoy con el Presidente y el canciller Felipe Solá", adelantó el funcionario.