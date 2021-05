Cafiero: "Fue un error pensar que los contratos con los laboratorios se iban a cumplir en tiempo y forma"

"Patricia Bullrich dice lo que sus votantes quieren escuchar", apuntó esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ser consultado por las denuncias públicas de la presidenta del PRO sobre supuestos pedidos de soborno que habrían entorpecido la llegada de vacunas de Pfizer comprometidas originalmente.

Tras acusar a Bullrich por "llamar a marchas de contagio", agregó que desde la oposición "están pensando en la próxima elección y no tienen ningún tipo de vergüenza de cambiar en el camino y decir todo lo contrario".

El coordinador de ministros agregó: "Son los mismos que decían que te ibas a envenenar con la vacuna. Hay una situación de vulnerabilidad de la gente: ellos piensan en la elección y aprovechan. No quisieron aplicar las medidas, incluso las judicializaron, y bueno, acá están las consecuencias".

En línea con las declaraciones del Presidente durante el fin de semana sobre el regreso a Fase 1 hasta el 30 de mayo, Cafiero señaló que "esto es un paquete de medidas de 22 días, 9 de ellos con restricciones más fuertes y el resto con las que regían hasta la semana pasada. Por ahora, eso es lo que hay. Luego se evaluará y veremos", agregó el ministro coordinador.

"La oposición quería certezas y ser parte de las decisiones, pero mandamos un proyecto al Congreso y se niegan a debatirlo", agregó Cafiero en una entrevista en Radio Continental al aludir a la iniciativa conocida como Superpoderes que días atrás recibió media sanción en el Senado, pese al rechazo de Juntos por el Cambio.

Y subrayó: "El Presidente advirtió que se venía la segunda ola hace 70 días. Pero no quisieron aplicar las medidas, incluso lo judicializaron, y bueno, acá están las consecuencias".

"No me refiero solamente a lo de las clases, sino también a la falta de controles. Todos vimos que no había controles, que las normas no se cumplían", disparó el funcionario.

Consultado por sus declaraciones de la semana pasada, en las que reconoció un "error" por parte del Gobierno al haber anunciado el arribo de vacunas antes de tiempo, aclaró: "Planteé que fue un error confiar en que los contratos con los laboratorios se iban a cumplir en tiempo y forma. Tenemos compras por 65 millones de vacunas que ya debieron haber llegado".