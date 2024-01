Uno de los logros de la nueva gestión económica fue mejorar el balance del Banco Central, licuando los pasivos remunerados y engrosando las reservas internacionales. Tan es así que ayer el presidente Javier Milei destacó la reducción de la Base Monetaria en un mensaje en redes sociales, al tiempo que remarcó a la oposición que "ya llegará el momento en que la vean".

"Ya llegará el momento en que la vean. Muchas gracias Ramiro Castiñeira por el gráfico", manifestó Milei en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El gráfico -realizado por Econométrica con base en datos del Banco Central y el Indec- señala que la Base Monetaria ampliada, que suma también los pasivos remunerados del BCRA, cayó de $ 52,2 billones a $ 37,4 billones, a precios de este mes.

Un argumento que explica la caída de la Base Monetaria es el Plan Licuadora de Luis "Toto" Caputo. El ministro de Economía aplicó un torniquete monetario para reducir el déficit cuasifiscal del BCRA, dejando de licitar Leliq y bajando la tasa de los Pases Pasivos del 126% al 100%.

Esa estrategia de pinzas mejoró el balance del BCRA. "La Base Monetaria ampliada está cayendo por la aceleración de la inflación y la decisión del BCRA de bajar las tasas de interés. Ello termina licuando el exceso de pesos en la economía contenidos en Leliqs (ahora Pases), que se suma a los pesos que se puedan absorber con el Bopreal", afirmó a Castiñeira, director de Econométrica, a El Cronista.

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, sostiene que la Base Monetaria amplia no es un agregado monetario y, por lo tanto, no es una medida de liquidez. Según el analista, habría que tomar el M2, que comprende circulante en poder del público más depósitos a la vista en pesos del sector público y privado no financiero, para medir la caída de la demanda de dinero.

Esa huida de los ahorristas del peso se da ante la aceleración de la inflación y tasas de interés reales negativas de hasta dos dígitos. La caída de la demanda de dinero, a pesar de la estacionalidad favorable de diciembre, tiene su correlato en una mayor velocidad de circulación del mismo.

¿Estabilización en el corto plazo?

"El objetivo del gobierno no parece ser estabilizar en esta primera etapa, sino que la aceleración nominal lo ayude en el ajuste fiscal vía licuación y, ya con parte del ajuste realizado, pensar en estabilizar", agregó Anselmi.

Castiñeira, por su parte, cree que a partir de mayo el Gobierno podría liberar el cepo si continúa con esta estrategia. "Eliminar el exceso de pesos en la economía es condición necesaria para eliminar los controles cambiarios. En mayo la cosecha traerá los dólares y será la oportunidad para eliminar el control de cambios", agregó el economista.

El mayor problema, resaltan los analistas, radica en que en la medida en que se siga percibiendo el poco valor de la moneda local y el desincentivo a quedarse en ella, debido a las tasas de interés fuertemente negativas en términos reales, la demanda de dinero puede seguir cayendo, lo que ejercerá mayores presiones sobre los precios de la economía y el mercado cambiario.