Calculan que unos 2.500 autos no podrán circular con GNC

La titular de la Cámara de Expendedores de Combustible y Afines (CECA), Analía Salguero, confirmó que unos 2.500 automóviles no podrán circular con GNC desde este miércoles 1 de abril.

La empresaria explicó que las estaciones de servicio no podrán cargarle gas a estos conductores por una demora en la renovación de las obleas necesarias para poder recargar los tubos de gas.

Según Salguero, el 31 de marzo se vencieron las obleas de unos 2.500 vehículos. En una situación normal, estos conductores debieron ir hace días a los talleres habilitados para poder hacer la renovación de la oblea y, una vez que determinen que los vehículos y los tubos están en condiciones, les puedan entregar la documentación que les renueva el permiso de cargar gas por un año más.

El problema es que, debido a la cuarentena, los talleres habilitados están cerrados y no han realizado los controles a los vehículos a los que se les vencieron los mencionados permisos.

La empresaria explicó que desde el sector conocían esta situación y desde "hace días" hicieron un planteo formal ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para que les dieran una respuesta sobre qué hacer con los usuarios que no pudieron renovar su permiso, más teniendo en cuenta que muchso de estos rodados se usan para trabajar.

"No podrán cargar GNC los vehículos que se encuentren en esa situación", aseguró la empresaria y agregó que "entendemos que por seguridad el ente no decretará ninguna medida general al respecto" en alusión a que no esperan que el organismo firme algo así como un permiso general, sino que tendrán que esperar el fin de la cuarentena para poder constatar que los equipos cumplen con las normas de seguridad vigentes.

Igualmente, Salguero aseguró que estos conductores tendrán la "alternativa de andar con combustibles líquidos", aseguró y se mostró confiada en que cuando termine la cuarentena se les dará un tiempo para poder hacer la renovación.