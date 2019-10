Calendario de la XVIII Copa del Mundo Sub-17 de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los siguientes son los partidos, con sedes y horarios de la XVIII Copa del Mundo Sub-17 de fútbol que comenzará mañana y culminará el 17 de noviembre próximo en Brasil:







+ Sábado 26 de octubre



17.00 - Nigeria-Hungría Goiania Grupo B



17.00 - Brasil-Canadá Brasilia Grupo A



20.00 - Nueva Zelanda-Angola Brasilia Grupo A



20.00 - Ecuador-Australia Goiania Grupo B



+ Domingo 27 de octubre



17.00 - Francia-Chile Goiania Grupo C



17.00 - Estados Unidos-Senegal Vitória Grupo D



20.00 - Japón-Holanda Vitória Grupo D



20:00 - Corea de Sur-Haití Goiania Grupo C



+ Lunes 28 de octubre:



17.00 - España-ARGENTINA Vitória Grupo E



17.00 - Islas Salomón-Italia Brasilia Grupo F



20.00 - Tayikistán-Camerún Vitória Grupo E



20.00 - Paraguay-México Vitória Grupo F



+ Martes 29 de octubre:



17.00 - Nigeria-Ecuador Goiania Grupo B



17.00 - Angola-Canadá Brasilia Grupo A



20.00 - Brasil-Nueva Zelanda Brasilia Grupo A



20.00 - Australia-Hungría Goiania Grupo B



+ Miércoles 30 de octubre:



17.00 - Corea del Sur-Francia Goiania Grupo C



17.00 - Holanda-Senegal Vitória Grupo D



20.00 - Estados Unidos-Japón Vitória Grupo D



20.00 - Chile-Haití Goiania Grupo C



+ Jueves 31 de octubre:



17.00 - Islas Salomón-Paraguay Brasilia Grupo F



17.00 - España-Tayikistán Vitória Grupo E



20.00 - Camerún-ARGENTINA Vitória Grupo E



20.00 - México-Italia Brasilia Grupo F



+ Viernes 1 de noviembre:



17.00 - Australia-Nigeria Brasilia Grupo B



17.00 - Hungría-Ecuador Goiania Grupo B



20:00 - Angola-Brasil Goiania Grupo A



20.00 - Canadá-Nueva Zelanda Brasilia Grupo A



+ Sábado 2 de noviembre:



17.00 - Haití-Francia Goiania Grupo C



17.00 - Chile-Corea Vitória Grupo C



20.00 - Senegal-Japón Vitória Grupo D



20:00 - Holanda-Estados Unidos Goiania Grupo D



+ Domingo 3 de noviembre:



17.00 - Camerún-España Brasilia Grupo E



17:00 - ARGENTINA-Tayikistán Vitória Grupo E



20.00 - Italia-Paraguay Brasilia Grupo F



20.00 - México-Islas Salomón Vitória Grupo F



- OCTAVOS DE FINAL -



+ Martes 5 de noviembre:



16.30 - 2A-2B Goiania



20.00 - 1B-3ACD Goiania



+ Miércoles 6 de noviembre:



16.30 - 1D-3BEF Brasilia



16.30 - 1E-2D Goiania



20.00 - 1A-3CDE Brasilia



20.00 - 1C-3ABF Goiania



+ Jueves 7 de noviembre:



16.30 - 2B-2F Vitória



20.00 - 1F-2E Vitória



- CUARTOS DE FINAL -



+ Domingo 10 de noviembre:



16.30 - Vitória



20.00 - Vitória



+ Lunes 11 de noviembre:



16.30 - Goiania



20.00 - Goiania



- SEMIFINALES -



+ Jueves 14 de noviembre:



16.30 - Brasilia



20.00 - Brasilia



- TERCER PUESTO -



+ Domingo 17 de noviembre:



16.00 - Tercer puesto Brasilia



19.00 - Final Brasilia