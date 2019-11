Califican de "estratégico" al puerto de La Plata para generación de empleo y divisas para el país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El puerto de La Plata es considerado "estratégico para la generación de empleo", según empresarios, sindicalistas y diputados bonaerenses que debatieron en la legislatura provincial los desafíos que representa la terminal marítima en la región.



"El puerto es parte de nuestra soberanía y es estratégico para la generación de empleo, de divisas para nuestra provincia y la nación. Esto hay que entenderlo en consonancia con el lugar del Astillero Río Santiago que ha sido atacado en estos cuatro años. Este debate es clave para levantar la Argentina después del 10 de diciembre", aseveró la diputada provincial Susana González.



Por su parte, el concejal electo por el Frente de Todos, Guillermo Cara, sostuvo que "hay que ver al puerto con una perspectiva regional, entendiendo la hermandad que tenemos en materia productiva. Es un motor para la generación de empleo, de valor agregado de lo que producimos y una puerta al mundo".



En tanto, el ingeniero naval Horacio Tetamantti, ex Subsecretario de puertos y vías navegables de la Nación, explicó que "el puerto es la posibilidad de construir un país soberano y con unidad. Por eso tenemos que ponerlo en el rol que le corresponde en este escenario. Si no se salva el puerto no se salva la Argentina. Tenemos que defender lo que es nuestro por historia, por geografía y por legalidad".



En el encuentro también estuvieron presentes el ex ministro de Trabajo, Oscar Cuartango; el senador provincial Juan Manuel Pignocco; Rubén Barragán, presidente de la Cámara empresarial puerto La Plata; Francisco Banegas. Secretario General ATE Ensenada; Agustín Celli, concejal electo del Frente de Todos Berisso; Claudio Ali. Secretario adjunto del SUPA y Director del consorcio Puerto La Plata; Alejandro Sandez. Director Consorcio Puerto La Plata; Marcelo Joworski. Director General COPETRO y Director Consorcio Puerto La Plata por la Unión Industrial La Plata; Julián Zaratiegui, ex presidente de la Cámara empresarial portuaria; y trabajadores de Astilleros Río Santiago.