Calingasta: instalaron dos cajeros automáticos en Barreal

Tras años de reclamos, los vecinos de Calingasta sumaron dos cajeros automáticos más en la localidad de Barreal.

El servicio bancario era una deuda pendiente tanto para propios como para visitantes que arribaban al departamento precordillerano en épocas turísticas y el único cajero que había no soportaba la demanda, además de que en reiteradas ocasiones no tenía dinero o no funcionaba.

Estos dos nuevos cajeros pertenecen al Banco San Juan. Según publicó el diario El Sol de Calingasta forman parte del Plan de Mejoras de la entidad bancaria con la que se busca brindar más servicios a todo el territorio provincial.

Además trascendió que están agilizadas las gestiones que permitan la construcción e instalación de cajeros para la localidad de Tamberías, algo también muy pedido por los vecinos.