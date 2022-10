Vecinos de calle Suipacha entre Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba aseguraron que la cuadra ya se ha vuelto un blanco fácil para los ladrones para los vehículos estacionados. Los mensajes se replicaron después que trascendiera el robo de la rueda de un vehículo propiedad de un periodista de DIARIO HUARPE.

Así explicaron algunos trabajadores de la zona, quienes manifestaron que a pesar de la presencia de la Policía Comunal, los robos se han vuelto moneda corriente en la zona. “A mis compañeros de trabajo, a casi todos, les sacaron algo del auto en calle Suipacha”, explicó un trabajador del Consejo de Ciencias Económicas, que se encuentra ubicado sobre la intersección mencionada a unos metros de Ignacio de la Roza.

En esa misma línea coincidió un efectivo policial de la Comisaría 4ª cuando el periodista de este medio de comunicación realizó la denuncia tras el hecho de vandalismo que sufrió en su vehículo. “Vamos a tener que empezar a patrullar más seguido por esa calle, porque habitualmente le suelen robar las ruedas de auxilio a las camionetas que estacionan por ahí”, explicó el oficial ayudante Daniel Díaz.

Al mismo tiempo, la dueña de un comercio de la zona recordó que algunos clientes habían sufrido algún episodio similar y de algún robo de pelotas que sufrió el Club Tango, adentro de sus instalaciones. Además, se quejó de la poca iluminación que hay sobre calle Suipacha, ya que en horas de la noche suele quedar muy oscuro. "En esta cuadra siempre hay robos. ¿Dónde están las cámaras?", preguntó otro vecino.

Cabe destacar que el hecho delictivo que sufrió el periodista Ángel Ligorria en la noche del lunes cuando salió de hacer la cobertura de dos partidos de futsal femenino en las canchas de Tango fue lo que destapó estas repercusiones.

La rueda del auto fue robada mientras el periodista Angel Ligorria estaba cubriendo unos partidos de futsal. Imagen DIARIO HUARPE.

Según el testimonio del redactor de este medio, tras finalizar su trabajo había vuelto a su vehículo y descubrió que le habían robado una de sus ruedas después de haber puesto el auto en funcionamiento.

“Estaba preocupado en que me fuera a arrancar el auto porque tiene una falla. Arrancó bien, pero cuando quise acelerar no salía y me patinaba. Pensé que la rueda había quedado en un pozo o estaba pinchada. Me bajé y me encontré que no tenía la rueda”, comentó.

Como era tan tarde, recibió la asistencia de un amigo que se acercó y juntos colocaron el auxilio para volver hasta su hogar y realizar la denuncia en horas de la mañana de este martes. Ahora espera alguna novedad por parte de las autoridades del Cisem y la Secretaría de Seguridad, quienes le comentaron que revisaran las cámaras que están ubicadas en Las Heras y Central, mientras que la otra está ubicada en Córdoba y Gnecco.

Finalmente, desde el Consejo de Ciencias Económicas expresaron que iban a revisar las grabaciones para intentar encontrar a los responsables del robo ocurrido entre las 21.30 y 0.20 de la noche de este último lunes.