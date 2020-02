Cámara de empresas de transporte cuestiona confiabilidad de narcotest a choferes de micros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) cuestionó la baja confiabilidad de los equipos de narcotest que utiliza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con los choferes de micros, luego de conocerse que arrojó resultado negativo la contraprueba a los dos conductores detenidos en la ruta 2 el pasado domingo tras recibirse denuncias de que realizaban "maniobras imprudentes".



Gustavo Gaona, vocero de Celadi, dijo hoy a Télam que "los controles no distinguen entre una sustancia ilícita como la cocaína y una inofensiva como las hojas de coca", y criticó que se divulguen los resultados antes de la contraprueba porque “se daña a las empresas y a los conductores”.



La Celadi informó en un comunicado que el 3 de enero de 2019 presentó un nota formal ante el director de la CNRT en la que solicitó revisar el uso del equipo de narcotest ante la imposibilidad de “discernir fehacientemente entre el uso de sustancias lícitas de las ilícitas; existiendo en la actualidad otras alternativas de mayor confiabilidad”.



Además, sugirió que ante un primer resultado positivo se retenga preventivamente la licencia de los choferes involucrados y se los retire de servicio pero se evite hacer pública la novedad a la espera de una prueba concluyente de laboratorio.



La empresa Chevallier, dueña del micro que viajaba el domingo de Mar del Plata a Retiro cuando fue interceptado a raíz de las denuncias, se sumó al reclamo de la Celadi sobre la fiabilidad de los aparatos para los narcotest.



“Han evidenciado en el pasado su incapacidad de distinguir entre el uso de una sustancia no narcótica, inofensiva y de uso legal como la hoja de coca o de algunos medicamentos de venta libre, de otra ilegal, dañina y totalmente prohibida para la conducción como la cocaína”, explicó Chevalier.



Por su parte, la CNRT no se refirió al reclamo pero enfatizó que “siempre se busca cuidar a los conductores y los pasajeros”.



El test realizado a los dos conductores del micro de Chevalier, que fue interceptado en el kilómetro 90 de la Autovía 2 luego de que el Destacamento de Policía Vial de Samborombón recibiera denuncias por "maniobras imprudentes", dio negativo para alcoholemia pero confirmó que habían consumido sustancias psicoactivas.



Fue entonces cuando se labró un acta y secuestraron las libretas de trabajo y licencias de conducir a la espera de la contraprueba que finalmente reportó resultado negativo.