Cámara empresaria de Malargüe no quiere participar de la Fiesta de la Vendimia por la ley minera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Cámara de Comercio, Industria, Minería, Ganadería, Agricultura y Turismo de Malargüe ratificó la postura de que el departamento del sur provincial no debe realizar su fiesta departamental de la Vendimia ni elegir reina vendimial, y tampoco estar presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia ante la vuelta atrás de la ley que habilitaba la minería metalífera a cielo abierto.



En un comunicado firmado por el presidente y el secretario de la entidad, Gustavo Miras y Eduardo Araujo, respectivamente, exigen que "el Concejo Deliberante debe expedirse rápidamente a favor de la no participación de Malargüe en la Fiesta Nacional de la Vendimia".



"No puede olvidar que siete departamentos de Mendoza y la Corenave (Comisión de reinas nacionales de la vendimia) usaron a la vendimia como extorsión para perjudicarnos en el desarrollo de nuestra matriz productiva de base minera".



"La provincia y el país deben conocer que Malargüe es distinto, que aquí no hay viñedos ni contamos con bodegas, no contamos con un clima favorable para ello y por lo tanto no somos incluidos en la promoción de los caminos del vino, principal herramienta de atracción de turistas que hoy tiene la Mendoza que realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia", explicaron.



"Además (el Concejo Deliberante) debe reclamarle al gobierno provincial los fondos para valorizarlo como una región en sí misma, con identidad propia, capaz de compatibilizar como ninguna otra en la provincia su agricultura, ganadería, minería, industria y turismo con áreas naturales protegidas, agua limpia y un ambiente sano", reclaman.



Por último, la entidad empresaria lanzó una convocatoria al debate que apunta a "la diferenciación de Malargüe como región, con sus innumerables particularidades y riquezas inexplotadas, y así hacer de él un lugar único para vivir e invertir".