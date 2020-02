CAME destaca los resultados de Precios Cuidados, pero pide avanzar con un acuerdo social

El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), José Bereciartúa, aseguró hoy que Precios Cuidados es "una gran herramienta en la emergencia", pero resaltó que para combatir la inflación "el gran tema de fondo es un acuerdo social".



El empresario indicó a Télam que CAME "ayudará al presidente (Alberto) Fernández a concretar un acuerdo social", al que consideró como el único camino para detener la inflación y reactivar la producción.



En este sentido, Bereciartúa advirtió que "el gran desafío del sector productivo es alcanzar el acuerdo social" para que la puja distributiva "no se lleve puesta a la sociedad".



Respecto a la incorporación al Precios Cuidados de supermercados mayoristas y distribuidores de gran parte del país con una canasta de 59 productos, el secretario de CAME lo consideró una "excelente noticia que le da presencia federal" y amplitud al programa.



En ese sentido, puso de relieve que "a través de los mayoristas, ingresan también los minoristas".



Consultado sobre los datos arrojados la semana pasada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), destacó que "si bien es todavía un número alto, la noticia del 2,3% es muy buena" ya que "mejora a futuro lo esencial de la economía: las expectativas".