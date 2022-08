Cerca de la hora 17 de ayer viernes, una joven que se dirigía a la casa de su amiga, en las inmediaciones del conocido boliche Luna Morena, fue abordada por dos hombres que se trasladaban en moto. Uno de ellos descendió del rodado y atacó por la espalda a la mujer y comenzó un forcejeo entre ambos. La víctima fue arrastrada por unos metros, hasta que finalmente logró escapar.

Fátima y Lourdes, son amigas y regresaban en colectivo desde la facultad donde estudian Ciencias de la Educación, a la casa de una de ellas, cerca del cruce de calles Güemes y Avenida Rawson. Al momento de descender, a los pocos metros de la parada, Fátima de 20 años, fue atacada por la espalda por un desconocido. "Mi hija me contó que era un hombre pelado y muy alto, la agarró por detrás y la quiso llevar, comenzó a arrastrarla por el piso porque ella se cayó", dijo Claudia González a DIARIO HUARPE.

En ese momento, se inició un forcejeo entre la víctima y el hombre. "Cuando Fati estaba en el piso, intentó defenderse para que no se la llevara. Lourdes, la agarraba de la campera para que no se la llevara. Nosotros sospechamos que se trató de un secuestro, porque directamente la tironeo. Como no pudo hacen nada, antes de escaparse, se llevó el celular de mi hija", aseguró Claudia. El estremecedor caso sucedió a plena luz del día. "Fue cerca de las 17 horas, y nos llama la atención, el accionar, por el horario. Según nos dijeron, la zona ya tiene fama de insegura, pero por lo general los casos se dan en la noche y casi siempre hay motos involucradas", mencionó.

La joven estudiante, en la funda de su celular, guardaba documentación personal. "Junto con el teléfono, se llevaron el DNI de ella y la tarjeta de débito, con la que cobra la beca que tiene por parte de la facultad", destacó la madre.

Por lo sucedido, la madre de la joven dijo que hoy está muy asustada y con ataques de pánico. "Ahora no quiere salir a la calle, está con mucho miedo: Quedó con muchos rasguños y moretones", contó Claudia, a la vez que aseguró que los padres de Lourdes, quienes llegaron hasta el lugar a socorrer a las jóvenes, salieron a recorrer la zona para dar con los delincuentes, pero no obtuvieron resultados.