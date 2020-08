Camioneros cortaron el acceso a San Juan en el Control de San Carlos

Luego de la protesta que llevaron adelante este martes los camioneros en el Estadio del Bicentenario por la demora en la entrega de los testeos, el conflicto nuevamente se hizo presente pero esta vez en el ingreso a San Juan, sobre Ruta 40 en el Control de San Carlos. En el lugar más de 400 camiones bloquean al acceso a la provincia desde Mendoza.

El reclamo de los transportistas radica en el tiempo que deben esperar para tener el resultado de los hisopados, ya que sin cumplir este importante paso no reciben el permiso para llegar a sus domicilios. La denuncia es que en casi todos los casos este tiempo supera las 72 horas.

Acorde a lo que estipula el protocolo Covid-19, los camioneros deben esperar en el gigante de Pocito hasta tener el resultado negativo de coronavirus, o bien, si llega a dar positivo deben cumplir con la cuarentena obligatoria en los hoteles.

“Supuestamente nos dijeron que eran 48 horas, pero este último fin de semana estuvimos 4 días en el Estadio del Bicentenario”, contó indignado un camionero.

Además apuntó que “hemos cortado San Carlos y lo mismo pasará en Bermejo y El Encón. Esto no es un corte chico, acá necesitamos algo firmado por las autoridades si no no levantamos el corte”.

Desde la Secretaria de Seguridad, Abel Hernández, se mostró molesto por la situación y le dijo a DIARIO HUARPE que “sabemos que los camioneros han bloqueado la Ruta 40 a la altura del Control de San Carlos. Los señores no quieren ser hisopados y eso no puede pasar”.

El subsecretario reconoció también que “esto ya fue comunicado a las autoridades de la provincia y ahora están trabajando en una alternativa intermedia. Hay más de 400 camiones bloqueando la ruta”

En estos momentos representantes del gremio Stotac están reunidos en el Ministerio de Salud en busca de una solución que haga levantar el corte por parte de los camioneros.