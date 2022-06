Las chicas de Clubes Unidos piden ayuda para seguir jugando

El equipo de vóley se llama Clubes Unidos y este fin de semana, en el estadio de Pocito, se consagró campeón de la liga A2 de la Federación Sanjuanina de Voley, el primer escalón para llegar a primera división. “Uy… parece mucho, pero lo soñamos”, dijo a DIARIO HUARPE Gabriela Vega, una de las 15 mujeres que integran el equipo campeón. "Por un lado estamos felices por lo que estamso viviendo, pero por otro, preocupadas, inquietas, porque no sabemos hasta cuando".

Gabriela contó que hoy ponen plata de sus bolsillos para comprar las camisetas, las medias, las pelotas y para alquilar dos días a la semana una cancha para entrenar.

El equipo está conformado por un grupo de jugadoras apasionadas por el vóley de diferentes edades (30 la más chica y 54 la mayor) y de mucha trayectoria en este deporte. Provienen de distintos clubes y se juntaron en pandemia después que se habilitaron las actividades deportivas.

“Primero empezamos cuatro”, relató Gabriela. “Recuerdo que dijimos, che y si nos juntamos a despejar la cabeza... y de a poco se fueron sumando más chicas y cuando quisimos acordar, ya éramos un equipo".

Unas habían jugado en Ausonias, otras en la U (Universidad), en UPCN, es decir en diferentes clubes, pero siempre estuvo clara la consigna: priorizar la calidad humana, la amistad y el amor por el voley.

El grupo es atipico y extraordinario: si juegan el sábado y a una de ellas se le rompió las medias, entre todas afrontan el gasto. Para viajar hacen lo mismo y así van, jugan y ganan.

En noviembre del 2021 hicieron el primer viaje para participar en un torneo en Carlos Paz. Y el desempeño fue tan bueno que los objetivos del grupo cambiaron.

"Si bien en un principio la intención era meramente recreativa, porque todas tenemos otras prioridades que superan lo deportivo y no era el objetivo de ninguna jugar de forma competitiva, el equipo que se formó fue tan lindo, qué nos motivó a este año tomar la decisión de federarnos y ponerle un nombre a todo esto que tanto bien nos hacía y así nació Clubes Unidos", contó.

Durante este año, a medida que iban jugando el torneo, fueron creciendo, confiando y viendo el potencial que tenían. Se entusiasmaron con la idea de llegar a la final y no solamente llegaron, ganaron.

Hay equipo

El equipo lo integran:

Fernanda Saenz.

Gabriela Vega.

Marcela Serer.

Gabriela Zini.

Gema Bustos.

Maria Victoria Sain.

Analia Carrizo.

Celina Correa.

Clarisa Tolomeo.

Ivana Roitman.

Fernanda Sanchez.

Andrea Terranova.

Belen Sanchez.

Paula Moreno.

Bajo la dirección técnica de Agostina Nehin.

Las chicas entrenan todos los martes y jueves de 21 a 22:30 en una canchita al aire libre del Club Paddle San Juan, ubicado en Ignacio de la Roza y Suipacha, a metros del Centro Cívico.

"Con estos fríos nos arropamos bien, con gorrito, bufanda y le hacemos frente al clima por el sueño que tenemos", dijo Gabriela.

Ayuda

Cuando el Club Unido se conformó, pidieron ayuda el la Secretaría de Deportes de la provincia y como no tuvioeron respuestas, hicieron lo propio en el ministerio de Desarrollo Huano y en algunos municipios. Y para no alimetnar la desilución y desfocalizarse, decidieron suspender la misión. No obstante, en los tiempos que corren, las finanzas están complicada para todas y por eso el pedido solidario.

"Nos gustaría conseguir una cancha cerrada y más pelotas para entrenar. Y si se puede también, conseguir sponsoreo o apoyo económico para poder viajar, comprar camisetas, medias y demnás indumentaria. También tenemos la idea de armar un segundo equipo para esta mitad del año, porque creemos que el proyecto de Clubes Unidos tiene que seguir creciendo.", concluyó Gabriela.