Canadá recibió a Guaidó y anunció gestiones, incluso con Cuba, en busca de solución para Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Canadá anunció hoy que en las próximas semanas tomará contacto con varios gobiernos, incluso el de Cuba, en busca de una solución para la crisis institucional de Venezuela.



Lo informó el canciller canadiense, François-Philippe Champagne, tras recibir en Ottawa al presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó.



Champagne dijo que a partir de las conversaciones con Guaidó y su equipo, Ottawa decidirá con qué países tomará contacto en las próxima semanas y remarcó que "Cuba será uno".



"Hemos conversado sobre los esfuerzos adicionales que vamos a acometer de forma conjunta, no solo Canadá como parte del Grupo de Lima sino al comunidad internacional", dijo Champagne.



El ministro subrayó que "el objetivo sigue siendo el retorno de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de unas prontas elecciones libres y justas".



En tanto, Guaidó afirmó que "las gestiones que ha tenido Canadá con distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para poder encontrar una solución, para aproximar una transición en Venezuela".



"No es un secreto que Cuba es parte del soporte no solo ideológico sino también de inteligencia en el proceso venezolano y nuestra intención es que todos sean parte de la solución", agregó, según la agencia de noticias EFE.



Los cancilleres de Canadá -entonces Chrystia Freeland- y Cuba, Bruno Rodríguez, se reunieron tres veces en 2019 para "intercambiar puntos de vista" sobre Venezuela.



Desde entonces, Canadá sostiene que Cuba -país con el que mantiene una fluida relación comercial- debe formar parte de una solución negociada para Venezuela debido a su condición de principal aliado político del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Ese contacto se enfrió luego de que Maduro suspendiera el diálogo que representantes suyos y de Guaidó mantenían en Barbados bajo el auspicio del gobierno de Noruega.



Guaidó llegó a Ottawa -donde a última hora de hoy iba a ser recibido por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau- en el contexto de una gira que lo llevó también a Bogotá, Londres, Bruselas, Davos y Madrid.



En esas ciudades conversó, entre otros, con los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Francia, Emmanuel Macron; la canciller de Alemania, Angela Merkel; el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.



El líder opositor venezolano se negó a revelar si antes de regresar a Venezuela visitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Iremos informando de la agenda en los próximos días" porque "nos enfrentamos a una dictadura", justificó.