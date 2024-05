Lo que comenzó como una romántica historia en el sur de Argentina, precisamente en Ushuaia, llegó a su fin. Según revelaron en LAM (América), Cande Molfese y Gastón Soffritti decidieron ponerle un cierre a su vínculo después de dos años de relación. Así, la pareja que había anunciado su compromiso hace más de un año, no llegó a cumplir sus planes.

“Están en pareja desde junio de 2022, en febrero de 2023 se mudaron juntos, se separaron días atrás, se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos en LAM. Lo hablaron mucho, me cuenta alguien, fue de común acuerdo. Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, comenzó diciendo Ángel de Brito, explicando los motivos por los cuales la pareja no continuó.

Luego de mantener el enigmático por unos minutos, el conductor reveló el nombre de la pareja en cuestión: “Ella lo viene contando en las notas, tienen 33, 32, estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti. Hicieron streaming juntos, él actúa desde que es niño, ella también, con Tini en Violetta. Ella estuvo en el Cantando, que había estado con Ruggeri”. Fue entonces cuando Fernanda Iglesias comentó: “Con él se separó por el mismo tema, por no querer tener hijos”.

Incluso, a comienzos de marzo de este año, el actor dio detalles de por qué aún no habían puesto fecha para su compromiso. Fue durante su presentación en la mesa de Almorzando con Juana. “Estuvo tu pareja, tu mujer, tu novia, tu no sé qué”, le comentó entre risas la conductora a su invitado haciendo referencia a que tiempo atrás había recibido a la actriz en su clásico programa de El Trece. “Mi comprometida sería. Una cosa así”, le remarcó el también director y productor. “Es tu comprometida. Ya se van a casar, ¿o no?”, preguntó entonces la nieta de Mirtha Legrand. “Sí, estamos viendo cuándo, pero sí”, respondió Soffritti. Y al momento en que la actriz quiso saber si el evento sería a fin de este año, el invitado insistió en que no lo tienen definido. “No sabemos si este año -enfatizó-. Estamos viendo, la situación del país es compleja como para gastar”, se sinceró y agregó que su intención era hacer una gran fiesta: “No lo clásico, pero sí hay que festejar”.

La historia de Molfese y Soffritti

La relación entre los actores comenzó en el sur del país cuando coincidieron en la grabación de una publicidad. Allí compartieron set, almuerzos, cenas y empezaron a conocerse. Cuando regresaron a Buenos Aires, Gastón tomó la iniciativa y le envió un mensaje con la intención de entablar una conversación. Cande entendió a la perfección la indirecta y le respondió con la propuesta de continuar aquella charla con un vino de por medio.

A partir de entonces, blanquearon su noviazgo tres meses después, tiempo que se tomaron para probar cómo funcionaban como pareja y apostar por su relación. Y si bien ambos trabajan en el medio desde que son chicos, tenían amigos en común y habían compartido algún que otro evento, jamás habían trabajado juntos, motivo por el cual no tenían vínculo.