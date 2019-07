Cande Tinelli golpeada por la crisis: "Tuve que volver a vivir con mi papá"

Cande Tinelli habló en la radio sobre la difícil situación actual que atraviesa el país. La hija del conductor estuvo en “Últimos Cartuchos” el ciclo radial que tienen Migue Granados y Marín Garabal en Vorterix.

"Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, sí lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local. En la música también vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien", reveló.

Mirá la entrevista completa.

La cantante aseguró que la crisis económica la está afectando. "Tuve que volver a vivir con mi papá por la macrisis", comentó.

"Vivo con mi familia, mi hermano y con mi viejo. Yo viví sola un mes, pero alquilé mi departamento por dos años. Pero ahora me vuelvo a ir. Como dice mi mamá, 'por la plata baila el mono'", agregó la hija del conductor.

Lelé, como se llama artísticamente, estuvo en el programa radial y habló de su nuevo disco, sin embargo no guardó silencio respecto a su reciente separación del empresario Luis Bonomi.