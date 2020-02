Candidata a la OEA dice que el organismo es "monotemático" porque sólo le interesa Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La candidata a secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), María Fernanda Espinosa, afirmó hoy que ese organismo se ha vuelto "monotemático" porque destina toda su energía al tema de la crisis política en Venezuela, ignorando otros asuntos que son de preocupación para varios países de América.



"La OEA se ha vuelto monotemática, porque gran parte de su energía política se ha destinado al asunto de Venezuela", dijo a esta agencia Espinosa en declaraciones a la agencia soviética Sputnik.



El 20 de marzo se elegirá al próximo secretario general de la OEA, cargo para el que además de Espinosa, que también fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se postulan el ex canciller uruguayo Luis Almagro, quien busca ser reelecto, y el embajador de Perú ante la ONU, Hugo de Zela.



Espinosa afirmó que el tema de Venezuela es de "alta preocupación" y que es "muy complejo" pero afirmó que la OEA no ha logrado "destrabar el problema", por lo que se han conformado otras asociaciones como el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto, que tampoco han tenido resultados efectivos en resolver la crisis política.



Esa crisis, que lleva años, se agravó en 2019 cuando la Asamblea Nacional (Parlamento), con mayoría opositora, desconoció al Gobierno de Maduro y proclamó "presidente encargado" a Juan Guaidó, quien cosechó el reconocimiento de unos 50 países alineados con Estados Unidos y también el de la OEA.



"Hay que evaluar esos esfuerzos y replantear la estrategia. No podemos repetir lo mismo y esperar un resultado diferente. Creo que hay que bajar la tensión, poner el tema de Venezuela fuera de los reflectores y hay que darle una atención seria, inclusiva (...) hay que retirar las pasiones y pensar en el pueblo venezolano más allá de la polarización política; realmente tenemos que reemplazar la estrategia y apostar al diálogo y a los medios pacíficos", agregó.



Almagro ha dirigido duras críticas al Gobierno de Maduro y llegó a afirmar que no podía descartarse una intervención militar en ese país caribeño.



Para ganar la votación, prevista para el 20 de marzo en una Asamblea General, se precisan 18 votos de los 35 Estados miembros (todos los americanos, aunque Cuba no participa).



El 27 de abril de 2019, Venezuela formalizó su salida de la OEA, convirtiéndose en la segunda nación, después de Cuba, en no formar parte de esa organización.



Las autoridades venezolanas acusaron a la OEA de vulnerar el derecho internacional y de estar subordinada a los intereses de Estados Unidos.