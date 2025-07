Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM), una iniciativa global que busca sensibilizar sobre los beneficios de la lactancia y promover su protección. Este evento, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, se centra en un lema anual. En esta ocasión, el objetivo es destacar que la lactancia no solo beneficia al bebé y a la madre, sino que también contribuye a un desarrollo sostenible y a la salud del planeta.

Este año, la SMLM hace un llamado a la acción para que todos los sectores de la sociedad, incluyendo comercios, empresas y la comunidad en general, se sumen al apoyo de las madres lactantes, creando espacios seguros y respetuosos. La lactancia es un pilar de la salud pública, y su promoción requiere del compromiso de todos.

Publicidad

Diario Huarpe dialogó con Andrea Weidmann, jefa de Pediatría, para profundizar en un aspecto crucial de la Semana Mundial de la Lactancia Materna: la importancia de que los comercios se conviertan en aliados, generando un ambiente acogedor y sin prejuicios para las madres que necesitan amamantar.

Bajo el lema "La lactancia la sostenemos entre todos", el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional del Empleo se unieron para ofrecer una capacitación a la Cámara de Comercio. El objetivo es que los locales ofrezcan un lugar, o simplemente una silla, que garantice que una madre pueda sentarse cómodamente a amamantar a su bebé, sin la necesidad de consumir.

Publicidad

Weidmann explicó que, si bien no hay denuncias formales sobre dueños de comercios que prohíban a las madres amamantar, la realidad es que la falta de espacios adecuados crea un obstáculo silencioso. "No hay muchas comodidades para que te puedas sentar en un lugar", señaló. La iniciativa no busca resolver una confrontación directa, sino llenar un vacío de apoyo. El objetivo es que los comercios muestren su respaldo, ofreciendo un lugar seguro y cálido para evitar que las madres tengan que recurrir a la vía pública o sentirse incómodas.

Por último, Weidmann hizo un llamado a los comerciantes para que se sumen a esta iniciativa. "Cuando uno entiende la importancia de la lactancia en el desarrollo del niño, estamos haciendo una gran contribución a la sociedad", afirmó. La propuesta es una oportunidad para que los comercios demuestren su compromiso social y se sumen a la responsabilidad compartida de cuidar a los más pequeños.

Capacitación para un compromiso social

La capacitación, que se realizará el miércoles 30 de julio en la Cámara de Comercio, estará a cargo de un equipo de perinatología y pediatría de la Dirección de Maternidad. La charla se centrará en la importancia de la lactancia para la mamá, el niño y la sociedad en general.

Publicidad

Bajo el lema “La lactancia la sostenemos entre todos”, se capacitará en la temática.

Aquellos comercios que deseen sumarse podrán hacerlo hasta el 28 de julio a través del siguiente link: https://forms.gle/3MuwGSRzeMJbS1D27