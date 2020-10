Caparrós considera viable analizar el pedido de ampliación de protección del acuífero Pampa del Chañar

Tras el rechazo de los concejales oficialistas de Jáchal al proyecto de ordenanza presentado por sus colegas del bloque Frente Con Vos, en el cual se planteaba ampliar la protección del acuífero Pampa del Chañar o de Huachi, el Secretario del Agua de la Provincia dejó abierta la posibilidad de armar una mesa de diálogo para determinar con aportes científicos cuál es el área de influencia.

“Creo que tenemos que estar abiertos al diálogo, analizar la situación y apoyarnos en informes científicos”, dijo Juan Carlos Caparrós a DIARIO HUARPE “Es decir, con una mirada científica, pero también criteriosa”.

En circulo rojo, todos los proyectos mineros por explorar y en amarillo el centro del acuífero. Foto: gentileza de la concejal jachallera Analía Carrizo.

El funcionario recordó que el acuífero Pampa del Chañar tiene un área protegida que garantiza la reserva de agua dulce para los jachalleros. No obstante, considera la posibilidad de una revisión.

“Yo creo que tiene que quedar bien claro y especificado cuáles son los límites de protección”, dijo. “Y creo que eso es materia de estudio de los organismos competentes como el Instituto Nacional del Agua (INA) porque fueron ellos los que hicieron los estudios para determinar el potencial del acuífero. Por lo tanto, deberían ser ellos los que tienen que definir cuál es el área de influencia”.

El Secretario del Agua aclaró que el interés del Gobierno de la Provincia es también proteger los acuíferos sanjuaninos porque los considera de vital importancia.

“Creo que tenemos que estar abiertos al diálogo, pero sin posturas extremas, ni de un lado ni del otro. Hay que determinar hasta dónde sí, hasta dónde no y qué es lo perjudicial, ¿qué quiero decir con esto? No salir a decir que en todo Jáchal no se puede hacer actividad agrícola e industrial por protección, ni tampoco que sea algo reducido que destruya la única fuente de agua que tiene el departamento”.

Por último, Caparrós manifestó: “Tomar medidas de forma unilateral de un lado o del otro no construye, porque siempre se está en una situación de choque”.