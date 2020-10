Jáchal: otra vez piden ampliar la protección del acuífero Pampa del Chañar y le bajan el pulgar

Tal como sucedió a mediados de julio de 2018, el Concejo Deliberante de Jáchal se dividió y mandó a archivo otro proyecto de ordenanza en el cual se pedía ampliar la protección del acuífero Pampa del Chañar o de Huachi, lugar donde hoy se encuentra el acuífero de agua dulce con el cual se abastece el pueblo de Jáchal.

En 2018 el proyecto lo presentó José Codorniú, proponiendo una protección tipo poligonal. Y este jueves, Analía Carrizo y Felipe Táñez del bloque Frente Con Vos sugiriendo una circunferencia de protección de 70 kilómetros de diámetro.

Hace dos años, Jorge Morales y Cristina Aballay votaron a favor para que el proyecto se tratara en comisión y los oficialistas Javier Llanos, Ema Castro y Fernanda Díaz le bajaron el pulgar.

La misma suerte corrió el proyecto presentado por Carrizo y Táñez este jueves, aunque con una mínima diferencia ya que si bien los tres votos de oficialismo se dieron igual (Rubén Godoy, Cintia Aballay y Amado Ortega) esta vez del otro lado hubo una abstención, la del bloquista Carlos Balderramo del Frente San Juan Primero.

Analía Carrizo, Concejal de Jáchal. Foto: Actualidad Jachallera diario web. “Lamentablemente una vez más no dejan que prospere el pedido de protección al único recurso de agua dulce que tenemos en el departamento de Jáchal”, dijo la concejal Analía Carrizo a DIARIO HUARPE. “Es desilusionante y preocupante”.

El tratamiento

Tras la lectura del proyecto por parte de la concejal Carrizo se puso a consideración del cuerpo legislativo y la primera en criticarlo fue la presidente del Concejo, Cintia Aballay (Frente Todos), argumentando que carecía de sustento jurídico y que en algunos puntos era inconstitucional.

Cintia Aballay, concejal del Frente Todos.

Después, el concejal Jorge Amado Ortega (Frente Todos) compartió la opinión de la presidente y basándose en que el proyecto no tenía ningún informe técnico que lo sustentara, mocionó que se pasase a archivo sin contemplar la posibilidad de un seguimiento y tratamiento en la comisión respectiva.

Felipe Táñez, bloque Frente Con Vos. “Nos sorprendió la moción de Ortega porque por lo general todos los proyectos que merecen discusión y mayor debate se pasan a comisión, pero en este caso ni siquiera se contempló esa posibilidad que incluso la concejal Carrizo la había propuesto”, dijo Felipe Táñez.

La presidente del Concejo puso a consideración las dos mociones y ganó la de Ortega con tres votos a favor, una abstención y dos en contra.

El proyecto

El proyecto se respalda en la importancia que tiene el acuífero para el departamento de Jáchal, teniendo en cuenta que es el único recurso de agua dulce que le queda a los jachalleros del presente y del futuro.

Mencionan lo dispuesto en la ordenanza 2193 del año 2008, en el artículo 2 de la ordenanza 1394, aprobada en 1996; en el Artículo 41 de la Constitución Nacional; en la Ley Nacional General del Ambiente 25.675 y en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por el Congreso Nacional Argentino el 27 de septiembre de 1990 por Ley Nº 23.849). Todas leyes, ordenanzas y normativas que resguardan y preservan la última fuente de agua pura que le queda al pueblo de Jáchal.

En este marco de consideraciones, el proyecto propone la protección del Acuífero de Pampa del Chañar o Acuífero de Huachi”, con una circunferencia de 70 kilómetros de diámetro, tomando como centro la planta de bombeo de OSSE, donde se encuentran los pozos desde los cuales se extrae el agua del mencionado acuífero. Es decir, desde el mencionado punto central se extiende una línea imaginaria que tiene de radio 35 kilómetros a la redonda, generando una circunferencia de 70 kilómetros de diámetro.

En rojo la circunferencia que se quiere proteger.

Por qué se le bajó el pulgar

El concejal oficialista Jorge Amado Ortega, en dialogo con DIARIO HUARPE aseguró que el proyecto tal cual fue presentado fue una falta de respeto para la institución del Concejo Deliberante.

Jorge Amado Ortega, concejal oficialista. “Que me disculpen, pero un proyecto se presenta con los informes técnicos necesarios que avalen lo que se dice en el mismo. No se puede presentar un proyecto tirado de los pelos, total después presento la documentación. Así no. No es serio”, dijo.

A la hora de responder por qué no contempló la posibilidad de pasarlo a comisión el concejal del Frente Todos manifestó: “Lo rechacé directamente y no pedí que pasara a comisión porque íbamos a caer en lo mismo. Si no presentaron en primera instancia pruebas técnicas en un proyecto tan importante se puede imaginar después”.

Ortega considera que la delimitación de la circunferencia planteada para proteger el acuífero fue determinada de manera caprichosa y de manera arbitraria.

“Le pregunté cuales son la localidades de Jáchal que abarcaría y afectaría está circunferencia de protección que ellos proponen y no me supieron contestar. Les insistí, y tampoco me supieron contestar. Entonces esto me da a pensar que si no lo saben, esta circunferencia ha sido trazada de manera antojadiza y arbitraria”, indicó

El concejal también afirma que el proyecto está plagado de contradicciones porque por momentos dice que puede seguir con los aprovechamientos en superficie y luego plantean limitaciones al desarrollo. “Si yo limito, estoy prohibiendo”, dijo “Además plantean que todo desarrollo urbanos, agropecuarios, industriales que se realice dentro de esa circunferencia tendría que tener una evaluación de Impacto Ambiental, un trámite que de seguro va a complicar el desarrollo de Jáchal”.

Iniciativa Popular

Según los jachalleros proteccionistas los concejales oficialistas con su negativa le abrieron la puerta a la iniciativa popular, un mecanismo de la democracia que los de la carpa blanca ubicada frente al municipio no dejarán pasar.

“Esto pone en evidencia cual es la posición de cada concejal frente a un tema tan delicado como es el agua potable y el único acuífero de agua dulce que nos queda a los jachalleros”, le dijo a DIARIO HUARPE, Mingo Jofre, de la asamblea Jáchal No Se Toca. “A quedado claro y en evidencia para quienes juegan.Pero no importa nosotros vamos a seguir luchando por el presente y el futuro de nuestro querido departamento”.

Sobre la iniciativa popular

Todo ciudadano puede presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos. Dichas iniciativas deben estar avaladas por una cantidad de firmas para que se puedan tomar en cuenta por su respectiva cámara legislativa (en este caso el Concejo Deliberante de Jáchal). Las iniciativas pueden tratar asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.

La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo.