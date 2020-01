Capitales españoles estudian impulsar la energía eólica marina en Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La empresa española de energía Iberdrola estudia impulsar la energía eólica marina en Brasil, un hecho inédito en América Latina, que promete aportar al sistema energético de ese país hasta 3.000 megavatios (Mw) de capacidad.



Neoenergía, la filial brasileña de Iberdrola, planteó la posibilidad de este desarrollo dentro del proceso abierto a fines del año pasado por el Gobierno brasileño, para pedir información preliminar a algunas compañías que operan parques eólicos en el país.



La energética española se lanzaría al desarrollo de esta tecnología, de la que es una de las pioneras y punteras en el mundo, en un nuevo mercado donde ya cuenta con una amplia presencia en renovables, pero a través de la eólica terrestre y la hidroeléctrica.



El proyecto se focaliza sobre las costas de tres estados: Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Ceará, donde podrían erigirse cuatro parques eólicos marinos con una capacidad de 750 Mw cada uno.



En la primera etapa del estudio se están evaluando todas las áreas de la costa brasileña con potencial eólico, si bien el desarrollo de la eólica marina se encuentra en una fase embrionaria, ya que no cuenta hasta hoy con legislación o regulación, indicaron a la agencia Europa Press fuentes del sector.



Por este motivo, los directivos de Neoenergía estimaron que el desarrollo del sector "no arrancaría antes de siete o diez años", contando en este plazo el proceso licitatorio y el marco regulatorio para la venta de la energía eléctrica.



El grupo español ya tiene en operación dos parques eólicos marinos: West of Duddon Sands, puesto en marcha en 2014 en el Mar de Irlanda; y Wikinger, en aguas alemanas del Mar Báltico y en funcionamiento desde diciembre de 2017.



Además, en Reino Unido, la compañía ultima la construcción de su mayor proyecto hasta la fecha, East Anglia One, que ya instaló la mitad de los aerogeneradores y contará con 714 Mw de capacidad.



En Estados Unidos la energética promueve el mayor parque eólico marino a gran escala del país, Vineyard Wind, situado frente a las costas del estado de Massachusetts, que aportará 800 Mw de potencia que podrán abastecer a más de un millón de hogares.