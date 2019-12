Carabineros responde a informe HRW, niega cifras de muertos, lesionados y abusos sexuales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con un documento que niega cifras de lesionados y abusos, Carabineros de Chile respondió hoy el informe elaborado por Human Rights Watch (HRW), que tras su visita a Chile acusó a la institución de "graves violaciones de derechos humanos".



"Condenamos decididamente toda conducta de cualquier integrante de nuestra institución que importara un uso excesivo de la fuerza en las calles", asegura el documento policial de 32 páginas entregado más de una semana después del informe realizado por HRW.



El texto comienza recordando que, al menos desde 2009, existen cursos que buscan reforzar las conductas en el ámbito de Derechos Humanos y continúa refutando la cantidad de lesionados, que el Departamento de Análisis Criminal cifra en 1.195, en contraste con los 11.564 heridos relevados de HRW.



Sobre los heridos por perdigones, HRW manifestó que fueron 1.051 mientras que la policía sostiene que son 376 "y cuya autoría aún no se encuentra determinada por los órganos persecutores".



En esta línea, agregaron que registran 59 detenidos por porte ilegal de armas fuego y que 64 carabineros resultaron lesionados con impacto balísticos, dentro de los cuales 42 fueron por perdigones.



En relación a los fallecidos, HRW cifró en 26 personas y Carabineros indicó que sólo un caso, el de Alex Núñez Sandoval, estaría vinculado a la institución.



"No existen personas fallecidas a causa del uso de armas de fuego por parte de Carabineros de Chile" afirmaron y aseguraron que reforzarán los entrenamientos en el uso de armas no letales.



Otras de las críticas que realizó el organismo internacional fueron las presuntas conductas de abuso sexual de los efectivos de seguridad, apuntando a que funcionarios obligaron a algunos detenidos a realizar sentadillas estando desnudos.



Desde la institución rechazaron también este punto, y sostuvieron que hay sumarios por estos casos, que hay denuncias por 74 casos, "sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de tales relatos".



Carabineros manifestó que evaluarán mecanismos para mejorar la transparencia sobre los lesionados, detenidos y para evaluar una contraparte independiente para que siga el desarrollo de sus acciones.



Además, se comprometieron a mejorar los protocolos de acción con el fin de evitar casos de personas lesionadas y, también, para reforzar la capacitación de Fuerzas Especiales.



El informe de HRW fue presentado el 26 de noviembre pasado por su director para las Américas José Miguel Vivanco, ante decenas de medios nacionales.



"Miembros de las fuerzas policiales han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos". Así comenzó su conferencia de prensa Vivanco, ante decenas de medios con el fin de informar a la opinión pública sobre la situación de los Derechos Humanos en el contexto del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre.



Vivanco, chileno residente en Washington DC, detalló en una extensa alocución, que duró más de una hora, los hechos acreditados en el país luego de relevar información en hospitales, dependencias policiales, manifestaciones y reunirse con altos representantes de todos los poderes del Estado y organizaciones sociales.