La banda de rock Caras Extrañas, liderada por Marcelo "Junior" Lescano, se presentará en San Juan el próximo 1 de noviembre en la Sala del Sol de Luna Morena. El concierto está programado para las 22.00 horas y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuentrada y en boleterías físicas.

El grupo, formado en 2021 por integrantes que anteriormente pertenecieron a La 25, promete un espectáculo basado en su primer disco titulado "12 Pócimas", el cual incluye temas como "Ya No", "Viejos Hábitos" y "Leyenda Urbana". El repertorio también incluirá versiones de canciones clásicas de La 25, fusionando rock and roll con elementos de blues y una lírica característica del rock barrial.

La formación actual está compuesta por Junior en voz y guitarra, junto a Heber Vicente en batería, Darío "Rodia" Bruschi en guitarra acústica, Juan "El Niño" Ildarraz en armónica, Gastón Picazo en teclados, Ariel "Arito" Rodríguez en guitarra, Juano Bang en bajo y Enzo en saxo.

El concierto representa la continuación de la gira nacional de la banda luego de su presentación en España, manteniendo la propuesta musical que define a la agrupación como exponente del rock and roll contemporáneo. La preventa de entradas está disponible con un precio base de $15.000, alcanzando un valor total de $16.800 con los impuestos incluidos.