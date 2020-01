Carlos Mesa dice que la candidatura de Áñez convalida "la tesis del golpe de Estado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente boliviano Carlos Mesa afirmó que con el anuncio de la candidatura de la presidenta interina Jeannine Áñez para quedarse en el cargo, convalida la tesis del golpe de Estado.



“La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”, escribió el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) en un texto llamado “Una decisión equivocada”, publicado por el diario paceño La Razón.



El ex presidente (2003-2005) quedó debilitado con la candidatura de Áñez porque uno de sus aliados para las elecciones de octubre pasado, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se sumó a la fuerza política que impulsará la elección de la mandataria transitoria.



"Si hay algo claro e incuestionable” en la llegada de Áñez al gobierno -electa en una sesión sin quorum luego convalidada por la Justicia- es “su carácter de transición”.



“Dos son los hechos que condicionan su gestión: el fraude electoral que le arrebató al pueblo boliviano el libre ejercicio de su soberanía y la renuncia y posterior vacancia del cargo que dejó (Evo) Morales”, escribió Mesa.



Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre del año pasado, acorralado por movilizaciones ciudadanas y políticas, un motín policial y la sugerencia de renuncia planteada por las Fuerzas Armadas en medio de una crisis desatada a raíz de graves irregularidades halladas por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones general del 20 de octubre. Dos días después, la entonces senadora Áñez se proclamó sucesora en sendas sesiones sin quorum ni asistencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, primero, y la Asamblea Legislativa, después.



El viernes 24 de enero, sobre el cierre de inscripción de alianzas para los comicios presidenciales del 3 de mayo, la presidenta interina sorprendió con su decisión de postularse, luego de haber asegurado en diversas oportunidades que eso no ocurriría.



“Créanme que es una enorme responsabilidad” y “no estaba en mis planes presentarme”, argumentó Áñez esa noche, en compañía de su gabinete, sus seguidores y, llamativamente, previo acuerdo con la agrupación de Revilla, Sol para Bolivia (Sol.Bo).



La decisión desató una serie de cuestionamientos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las otras fuerzas políticas que participarán de los nuevos comicios, convocados por el mismo gobierno de transición.