Carlos Núñez quiere celebrar el "inter-celtismo" argentino en el festival Unicos en el Colón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gaitero español Carlos Núñez prometió la presencia de 100 gaiteros descendientes de gallegos, asturianos, escoceses e irlandeses en su concierto del 16 de febrero en el teatro Colón junto a la Orquesta Sinfónica en el marco del festival Únicos y aseguró que el sentido "inter-celtico que existe en Argentina, por las oleadas de inmigrantes, no se ve en ninguna parte del mundo".



Carlos Núñez Muñoz, considerado un erudito de la música celta, nació en la localidad gallega de Vigo y es considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo. Comenzó con las flautas y a los ocho años, con la gaita gallega. A los 13, fue descubierto por la emblemática banda irlandesa The Chieftains, en el Auditorio de Castrelos, en Vigo, y comenzó su carrera en la música de enorme trayectoria que lo ha llevado a compartir escenarios con León Gieco, Jackson Browne, Phil Cunningham, Ry Cooder, Roger Hodgson, Joan Manuel Serrat, Dulce Pontes, Teresa Salgueiro, la Vieja Trova Santiaguera y el Ensamble Gurrufío, entre otros.



Nuñez, quien actuara el 16 de febrero a las 18.30, charló con Télam sobre los vínculos de la música celta con el folclore argentino:



T:-¿Has encontrado influencia de la música celta o descendencia de la gaita en el folclore latinoamericano? Tenemos flautas que se denominan gaita peruana o boliviana.



CN:- Efectivamente. Eso es súper interesante, la gaita es un instrumento que tiene, como la conocemos, aproximadamente mil años. Se reinventaron en la península ibérica y de aquí subieron a Escocia y a Irlanda. Después viajaron también hacia Brasil, sabemos de gaitas de Brasil del 1500, y en Argentina también hubo. Los primeros años que llegaron los españoles y los europeos la gaita llegó por toda Latinoamérica y Estados Unidos. El imperio británico nos ha contado su versión de los hechos a través de las películas americanas y escocesas pero en cambio el imperio español no basó su imagen en la gaita sino en la guitarra y eso no quiere decir que no la hayan traído efectivamente por todas partes alrededor del 1500. Pero antes de la gaita que tocamos hubo todo tipo de antecesores. Para nosotros es muy importante aprender de todas las culturas prehispánicas de toda Latinoamérica porque no fueron romantizadas. Al igual que el mundo celta, era un mundo anterior, prehispánico. Cuando hermanamos las gaitas a través del folclore más autóctono de Argentina y Latinoamérica es maravilloso, aparecen cosas muy interesantes.



T:- ¿Te ha pasado, como pasó en Irlanda o en Escocia en bandas como los Pogues o los Waterboys, que te hayan llamado para incorporarlo al pop y al rock?



CN:- Sí, por supuesto. La primera vez que he tenido una experiencia así fue en el Carnegie Hall de Nueva York con The Who. Fue un gran concierto con Alice Cooper, Pearl Jam, la Royal Orchestra y después fuimos con Bob Dylan a Japón. Tocamos en festivales. Ahora estoy contento de que vamos a tocar en el Teatro Colón, que es uno de los principales teatros del mundo, uno del top 10. He tenido la suerte de tocar en el Carnegie Hall, en el Musikverein de Viena, en Boston, en Sidney, pero el Colón era un sueño. Sé lo que significa para los argentinos el Colón, aparte.



T:-¿Cuántos instrumentos de la orquesta tuya vas a traer?



CN:- Muchísimos. Vamos a traer también a una chica que nació en Santiago de Compostela que vive en Nueva York, que se llama Isabel Pérez Novarro. Con Isabel vamos a hacer las músicas celtas de Beethoven, que en 2020 se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Todo el mundo lo va a estar celebrando, pero nosotros queremos hacerlo a través de la música celta que hizo. Beethoven compuso casi 200 obras de música celta y las vamos a estrenar en el Colón.



T:-¿Vas a trabajar con Gustavo Santaolalla en la banda de sonido de una serie?



CN:- Me da mucha emoción que Gustavo haga la música de una serie sobre el Cid Campeador porque con él fuimos a visitar los instrumentos medievales del Pórtico de la Noria, que es el pórtico que está en la catedral de Santiago de Compostela, son instrumentos medievales esculpidos en piedra hace 800 años. Él es capaz de combinar las músicas contemporáneas y las medievales. La música celta es una música que te conecta con otros tiempos, que sigue viva y te puede llevar a hace mil años. Me da mucha emoción poder trabajar con Gustavo.



T:-¿Cómo logras el efecto épico con la música celta?



CN:-Se puede hacer de muchas formas. De hecho, en el Colón vamos a tener esos momentos con bandas sonoras de gaiteros, como la de Mar Adentro. Puedes provocar un subidón de energía por toda la sala, van a aparecer como personajes mitológicos entre el público. Y la idea es provocar ese subidón con más de 100 gaiteros en el Colón.



T:- ¿A quiénes le pediste estos gaiteros en Argentina? ¿A la comunidad gallega?



CN:- Estamos haciendo un casting entre los escoceses, los irlandeses, los asturianos y los gallegos y vamos a mirar a los mejores de todo el país. Una cosa que me impactó es descubrir el sentido inter-céltico que existe en Buenos Aires. Piensa que en Gran Bretaña está la idea de juntar a todos los celtas pero eso realmente no nació en Europa como nos imaginábamos, nació en Buenos Aires. En Buenos Aires tienes desde hace más de un siglo a todas esas comunidades viviendo en una misma ciudad. Nosotros para juntar a esas comunidades tenemos que volar un avión y juntarlos en un festival en Escocia o en Galicia, que se hace desde hace 50 años. En cambio, desde hace más de 100 años en Buenos Aires ya tenías escoceses, irlandeses, gallegos y asturianos que se conocían entre ellos y tocaban juntos. El verdadero inter-celtismo nació en Buenos Aires, entonces este concierto en el Colón queremos que sea una celebración. No va a ser un concierto normal, va a ser una auténtica celebración de esto que pasa en Buenos Aires hace más de un siglo.