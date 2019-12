Carlos Sánchez asumió por quinta vez la intendencia del partido bonaerense de Tres Arroyos

El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez (vecinalismo), asumió por quinta vez consecutiva al frente de la comuna del sur bonaerense, y convocó "al trabajo conjunto por nuestro distrito".



Sánchez reasumió su cargo al frente del municipio durante una ceremonia que se llevó adelante anoche en el Palacio Municipal de Tres Arroyos.



"Dieciséis años de gestión me permiten asegurarles que dejaré hasta el último de los esfuerzos en pos de un Tres Arroyos más grande, con más trabajo, con más producción, más pujante, más lindo y más justo”, señaló Sánchez.



El jefe comunal afirmó que "no es tiempo de pensar en términos político- partidarios, la situación actual de nuestra querida Argentina no lo permite".



Además, aseguró estar al frente de "un municipio abierto” y que hay que trabajar con Nación y provincia “sin mezquindades políticas, como debió haber sido siempre”.



Sánchez fue electo intendente por primera vez en Tres Arroyos en 2003, y reelecto en su cargo en 2007, 2011, 2015 y 2019.