Carlos Saura ofrece a Rosalía filmar una película sobre el flamenco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El director español Carlos Saura reveló que le ofreció a la cantante Rosalía el papel protagónico en una película sobre el flamenco, aunque reconoció que por el momento ve pocas chances de que acepte porque entiende que ella orienta su carrera en el mercado estadounidense.



"He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España", dijo el cineasta en una entrevista a Europa Press que reproduce la agencia DPA.



Saura contó que le hizo llegar la propuesta a la artista a través de su hija, quien quedó a la espera de una respuesta, por lo que señaló que “la idea está en el aire”.



En tal sentido, anticipó que sus planes consisten en que Rosalía represente a una figura del “flamenco actual”.



"Las primeras veces que he visto a Rosalía en España me ha parecido una maravilla, ella estaba haciendo unas cosas que yo he pretendido hacer con el flamenco: modernizarlo, bailarlo de otra manera, con esa libertad y el talento que ella tiene", recordó.



Aunque Saura ya filmó otras películas en donde abordó el género con figuras como Antonio Gadés, Paco de Lucía y Miguel Poveda, entre otros, en este caso aspira a mostrar desde la figura de la popular cantante “cómo ha evolucionado el género”.



Rosalía acaba de coronarse la semana pasada en la última entrega de los Grammys latinos, al obtener tres estatuillas.