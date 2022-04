Carrera de estudios teatrales: en seis años pasó por tres sedes y ante una ola de inseguridad los alumnos protestan

Los alumnos de la carrera de Estudios Teatrales de la Universidad Nacional de San Juan protestan por las condiciones de cursado. A un mes de que comenzara su ciclo lectivo 2022, vivieron robos violentos, además de otros problemas, como la falta de una sede física y las condiciones irregulares de cursado.

Ante esta situación encabezaron una manifestación frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la que depende la carrera desde su comienzo en 2016, y decidieron no asistir a clases presenciales hasta que se solucione su situación.

Desde la Asamblea de Estudios Teatrales, conformada por alumnos de la carrera, explicaron a DIARIO HUARPE las complicaciones con las que lidian y cómo sienten que no son escuchados.

Inseguridad y nómades de una carrera errante

La carrera funciona actualmente en el Complejo Deportivo y Cultural la Superiora. En el lugar ya vivieron: situaciones donde arrinconaron entre dos personas a una alumna para robarle, a los que andan en moto los apedrearon al salir para quitarles los vehículos, y en la mañana del lunes 4 de abril, le robaron a punta de cuchillo la mochila y el celular a otra de las alumnas. Según los testimonios, esta sucedió directamente dentro del lugar.

“Desde la garita de seguridad no pueden cuidar la zona de todo el lugar. Están prácticamente encerrados porque viven lo mismo de nosotros. Y la Policía está al lado, pero no evita estos acontecimientos”, comentaron.

Con la protesta esperan que las autoridades universitarias los muevan de lugar hasta tener una sede fija. Desde la UNSJ explicaron que comenzaron los trámites para comenzar un proyecto que solucionaría la situación.

Desde la asamblea se expresaron: “No queremos asistir más al complejo la Superiora, no nos sentimos seguros. El centro cultural es hermoso, pero es eso, un centro cultural, no una escuela. No tiene la acústica preparada, y las tarimas donde nos movemos en algunas clases no son seguras”.

Por último, sumaron a las problemáticas: la falta de agua potable, alcohol en gel o insumos de limpieza.

Hasta tener una solución los alumnos no asistirán a clases.

El rompecabeza de las artes

Las tres carreras referidas a artes: música, artes visuales y estudios teatrales no funcionan en el edificio central.

Música lo hace en el Auditorio Juan Victoria, en Capital, Artes Visuales en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), en Rivadavia, y Estudios Teatrales, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en Rawson.

Música espera su edificio desde hace 50 años, las obras se reactivaron en 2021 y según el último informe de febrero de 2022, estaría finalizado antes de fin de año.

En el caso de Estudios Teatrales ya pasó por tres sedes. La escuela Alas Argentinas, la Escuela Hogar Eva Perón y el Teatro Kümmel y donde están en la actualidad, el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora.

De la escuela Alas Argentinas pasaron a la Escuela Hogar gracias al pedido de los alumnos. Con el tiempo fueron acondicionando este espacio, sumaron Personal de Apoyo Universitario (PAU) y el comedor en el lugar. Estas adaptaciones que les permitían cursar en condiciones óptimas, se perdieron con la pandemia cuando el Teatro Oscar Kümmel comenzó a funcionar como vacunatorio.

A la vuelta al cursado presencial fueron trasladados al Complejo La Superiora y es aquí donde viven los hechos de inseguridad.

El patrón se repite, las artes funcionan fragmentadas.