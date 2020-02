Carrera por carrera, el recorrido de Miriñaque

El tordillo Miriñaque, de 3 años, nació en el haras La Reta, en el partido bonaerense de Pilar, y uno de sus propietarios es Rafael Pascual, un dirigente radical y ex diputado que, durante la inconclusa gestión de Fernando de la Rúa, se desempeñó como presidente de la Cámara baja.



Miriñaque tiene su frente blanca y su cola también blanca, sobre un pelaje negro. Por ese motivo, es fácil de reconocerlo. Es hijo del padrillo Hurricane Cat.



Debutó el 27 de abril de 2019 en Palermo y salió segundo del caballo Calzonetti, quien, según María Muñoz, "es un buen caballo" y, por eso, se quedó "tranquila por la actuación de Miriñaque".



Después, volvió a salir segundo en el Premio Clorhidrante, otro segundo puesto en el Premio Feel Fast y un triunfo en el Premio Taura.



Ya después llegó el Clásico Old Man de Grupo 3, que significó otra victoria para Miriñaque.



"Enseguida venía el Clásico Cané y yo dije que no había que correrlo para ir derecho a la Polla de Potrillos. Ese día mis nervios eran muchos y tuvimos la suerte de ganarle por medio cuerpo a Roman Joy sobre 1.600 metros", recordó María.



Miriñaque ganó la Polla en un registro de 1m 34s 30/100 para la milla. En octubre de 2019 fue a San Isidro a correr el Gran Premio Jockey Club en una tarde, mejor dicho en un día que llovió lo que no llovió en todo el año. La cancha estaba muy pesada, llena de barro, y Miriñaque entró en el cuarto lugar. La carrera fue ganada por Roman Joy.



En noviembre llegó el Gran Premio Nacional, el día que Miriñaque sacó patente de crack ante 40 mil personas. Le ganó por un cuerpo y medio a Tetaze en 2m 33s 89/100 para los 2.500 metros.



En diciembre pasado, fue el turno del Gran Premio Carlos Pellegrini. Perdió por solo tres cuarto de cuerpo con el caballo brasileño Nao Da Mais en 2m 24s 96/100 para los 2.400 metros.