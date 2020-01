Carrió acusa de "negacionismo político detestable" a quienes no van al acto del sábado por Nisman

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada opositora Elisa Carrió (CC-ARI) volvió a fustigar hoy a quienes no asistirán el próximo sábado al acto por el quinto aniversario de la muerte del fiscal del caso AMIA Alberto Nisman y los acusó de practicar un "negacionismo político detestable".



Carrió, quien anteriormente se había declarado "judía espiritual", había criticado a las entidades judías AMIA y DAIA porque anunciaron que no participarán de la concentración prevista en la Plaza del Vaticano, junto al Teatro Colón de Buenos Aires.



"No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado ya que los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto" con Irán, firmado por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para esclarecer el atentado a la AMIA, "fuimos nosotros en nuestro dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales" de Diputados.



El procedimiento previsto en el referido acuerdo internacional no llegó a ponerse en práctica a la vez que no fue ratificado oficialmente por Irán.



Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Carrió, quien sostiene que Nisman fue asesinado, dijo que "cuando un crimen es político la respuesta es política y toda la sociedad, todo ser humano, funcionario, juez o simple transeúnte que no está poniendo el cuerpo en el tiempo adecuado, cuando le toque a él no habrá nadie".



"Lo que ustedes hacen es negacionismo por conveniencia política, eso es detestable", enfatizó en directa referencia a quienes avisaron que no concurrirán al acto.



Fuentes de la comunidad judía dejaron trascender que no irán por el sabbat, que es su día sagrado.



La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) organizó para el domingo próximo una ceremonia en homenaje a Nisman y en reclamo de justicia en el cementerio judío de La Tablada, partido de La Matanza.