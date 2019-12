Casación hizo lugar a un recurso de la defensa de Parrilli en causa por uso de avión presidencial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Sala II de la Cámara de Casación Penal recusó hoy al juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que se investiga el uso del avión presidencial para trasladar diarios a Santa Cruz, al hacer lugar a un recurso interpuesto por la defensa del actual senador nacional Oscar Parrilli, según fuentes judiciales.



El Tribunal integrado por los magistrados Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci resolvió por mayoría hacer lugar a la petición de Parrilli.



Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el uso de aviones de la flota presidencial para el envío de diarios a su casa de Santa Cruz, revelaron hoy fuentes judiciales.



El magistrado le atribuyó a la ex mandataria el delito de peculado y procesó también al ex secretario general de la Presidencia.



De esta forma, esta instancia de Casación recurrió el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que había rechazado la recusación que el ex funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había presentado contra el magistrado.



Parrilli había denunciado penalmente al juez y solicitó ante el Consejo de la Magistratura que se le iniciara un proceso de juicio político al magistrado, y en esos antecedentes fundo su pedido de recusación.



“En este contexto, constituye un criterio regularmente aceptado que la garantía de imparcialidad contiene dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo. Desde esta perspectiva, se demanda que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos del proceso”, sostiene en su voto el juez Slokar al hacer lugar a la recusación.



Para este integrante de la Sala II de Casación, un juez debe “carecer de todo prejuicio” y ofrecer “garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de su ausencia de imparcialidad”.



Asimismo, el magistrado sostiene que “la pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y que fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito”, a instancias de Bonadio, que ordenó “la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”.



La causa se inició en la extracción de testimonios de al menos ocho ex pilotos y empleados a la flota presidencial que trabajaron durante la gestión kirchnerista y que declararon en la causa de los cuadernos de las coimas.



Fuentes judiciales consignaron que tras esta decisión de Casación esta causa fue sorteada y estará a cargo del juez federal Sebastián Casanello.